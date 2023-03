Dones empresàries: Ada Claramunt

Soc l’Ada Claramunt i Jorba, tinc 48 anys, visc a Igualada i soc mare de dues nenes. Soc mecànic de cotxes i monitora de natació. Dirigeixo conjuntament amb el meu germà Tallers Marcel Claramunt, Lloguer de cotxes i furgonetes, Aixam Anoia (Bages, Berga, Llobregat Nord), Radiadors Igualada, Mira’m-Mira’m…. Moltes gràcies a tots per la vostra confiança.

Com va arribar a ser co-gerent de l’empresa?

Nosaltres som la tercera generació al capdavant del negoci. L’any 1918 fins al 1941, va ser el meu avi, l’any 1942 fins al 1961 la meva àvia, del 1961 fins al 2010 el meu pare, del 2010 fins a l’actualitat, la meva mare, el meu germà i jo.

Som una empresa familiar I una mica diferent a les altres.

Ets la primera dona que està al càrrec?

No, la meva àvia Encarnació, va començar a portar el negoci quant el meu avi va morir l’any 1941. Això implica que, t’has de fer valer molt més que els altres, i has de seguir endavant i donar-ho tot. També juga molt al teu favor que la feina t’agradi, en el meu cas sóc mecànic per herència i és una de les feines que més m’agrada.

Pel fet de ser dona, has trobat amb més entrebancs a l’hora de portar el teu negoci?

Sí, hi ha gent, que quan em veuen em jutgen abans de conèixer-me per ser dona, però una vegada ja parles amb ells ho veuen diferent. Hi ha poca gent així, però encara n’hi ha.

Quins consells donaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes

En el temps que corren avui dia, és igual que sigui home o dona. Si t’agrada la feina, fes-la el millor que sàpigues, valora’t a tu mateix, sigues positiu davant de les adversitats i agafa’t les coses amb optimisme. Si vols un consell, posa’t les piles, i si et lleves ben d’hora, ben d’hora, podràs fer el que tu vulguis.

Sabeu que els diria jo aquesta gent que encara ara cataloguen les feines pel gènere? Gent, us equivoqueu, no estem a la prehistòria, actualitzeu-vos, sigueu una mica més intel·ligents!

No us deixeu influenciar pels estereotips, podeu ser, fer i treballar del que més us agradi, com jo. És qüestió d’anar-se posant reptes.

Creus que al teu sector hi ha desigualtat de gènere? En cas afirmatiu, com ho afrontes a la teva empresa

L’única desigualtat que jo veig, és la que els altres hi vulguin posar. Avui dia no has de mirar si ets dona o home, mira les ganes, aptituds per poder fer la feina. En el meu cas hi ha feines que no puc fer sola, i en soc molt conscient. A vegades he de demanar ajuda pel tema de la força o perquè tinc les mans petites. En definitiva, és igual que siguis home o dona, pots treballar del que vulguis, això només depèn de tu, de l’interès, de les ganes i de l’actitud.

Quins valors et defineixen?

Com em defineixo? És una bona pregunta… Saps que és la primera vegada que em pregunten això? Diria que alegre, positiva, amb caràcter fort, respectuosa, mare treballadora i inquieta (sempre estic pensant en fer coses noves, idees…). 