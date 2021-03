Detinguda una parella per robar dos vehicles a Igualada

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el passat 12 de març un home i una dona, de 53 i 21 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d’Igualada, com a presumptes autors de dos delictes de robatori de vehicle amb intimidació.



El primer fet va succeir el dia 28 de gener, pels volts de les sis de la tarda, a la plaça Joan Bas i Jordi d’Igualada. Una conductora es va aturar un moment per llençar les escombraries i quan va baixar del vehicle un individu va aprofitar per pujar-hi i fugir del lloc.

La víctima va anar a parlar amb una noia que prèviament l’havia vist amb el lladre. Aquesta li va dir que no sabia res del què havia passat i va marxar. Davant d’això l’afectada va seguir la noia fins una benzinera i allà va veure el seu cotxe aparcat. La víctima i un treballador de la benzinera van anar fins al cotxe per recuperar-lo, però quan el lladre els va veure va arrencar en direcció a ells i va fugir. La víctima i el treballador van haver de saltar per no ser atropellats.

El segon fet va tenir lloc el dia 27 de febrer, pels volts de les quatre de la tarda, al passeig Mossèn Jacint Verdaguer d’Igualada. La víctima es trobava aturada a l’interior del seu cotxe quan de cop un individu li va obrir la porta i el va intimidar amb una navalla. El va fer asseure al seient del copilot i el lladre va conduir fins al CAP Igualada Urbà, on el va fer baixar del cotxe, va recollir una noia i van fugir del lloc. Els mossos van obrir una investigació per tal de localitzar els lladres i recuperar els vehicles.

El dia 30 de gener la Policia Local de Santa Margarida de Montbui va localitzar el primer vehicle sostret amb les claus posades al carrer del Pont. Pel que fa al segon vehicle, va ser localitzat l’1 de març per la Policia Local de Rubí, a la seva població. Després de diverses indagacions, els investigadors van identificar els dos sospitosos, els quals van ser detinguts el dia 12 de març a Igualada. Es dona la circumstància que l’11 de febrer el presumpte autor dels robatoris va ser detingut per la Policia Local d’Igualada per intentar robar un vehicle a la població.

L’home va passar el dia 14 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada. La dona va quedar en llibertat el mateix dia després de declarar a comissaria, amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan se la requereixi.