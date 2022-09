Dessota celebra els seus 15 anys com a portadors de la imatgeria d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada dedica, aquest mes de setembre, el seu Espai Igualadiníssim a l’associació Dessota, portadors de la imatgeria de la ciutat d’Igualada, coincidint amb la celebració dels seus 15 anys.

La descoberta d’aquest panell fotogràfic, ubicat al vestíbul del consistori, tindrà lloc el dissabte 10 de setembre i en aquesta ocasió recollirà diferents imatges l’associació Dessota.

Per commemorar l’aniversari, Dessota ha organitzat un seguit d’actes al llarg del mateix dissabte. Així desprès de la descoberta de l’Espai Igualadiníssim a les 11h amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el regidor de promoció cultural, Pere Camps, el president de Dessota, Joan Llorach, i resta de membres de l’associació, s’ha programat tot d’actuacions obertes a la ciutadania.

A les 11,25h farà entrada des del carrer de l’Argent, els quatre capgrossos de l’entitat, acompanyats pels músics de Dessota. Seguidament, ball a plaça i entrada a l’ajuntament fins al balcó, des d’on es llegirà el pregó, a càrrec d’en Carles Xuriguera, actor, director, guionista, escriptor i vitivinicultor català.

A les 12 h en punt l’Àliga de la ciutat sortirà de l’Ajuntament i farà el seu ball a Plaça. Tot seguit, els músics de Dessota, situats encara al balcó, donaran entrada als Gegants de la Ciutat per tal que facin el seu ball solemne.

A les 12,30h es durà a terme la Cercavila amb Capgrossos, Àguila i Gegants de la ciutat fins a la Casa de la Festa (Museu de la Pell), on hi haurà la rebuda i actuacions a càrrec de Teatre Nu amb la col·laboració de les seccions de Dessota.

Entre les 13,30 i les 14 h es farà la inauguració de la remodelació de la Casa de la Festa Posteriorment els membres de l’entitat Dessota faran el dinar de germanor per tancar l’acte del 15è aniversari.

15 anys de Dessota

El maig de 2007 neix la colla de portants de la imatgeria festiva de la ciutat. Un grup de músics, músiques, geganteres, geganters i portadores i portadors d’altres figures, que omplen els carrers i mostren, de nou, que la vida sota de la imatgeria és alegre, festiva, familiar i divertida. Una entitat oberta, que es regeix per aquella màxima de “fal·lera, fal·lera, fal·lera gegantera!”. Una entitat que sorgeix com un grup de grups, de colles d’amigues i amics que, des de petits, creixen junts i s’ho passen bé portant la imatgeria de la ciutat i fent sonar les seves músiques.

Dessota mostra que la cultura popular té un recorregut vital, ja que les seccions estan formades per membres d’edats diferents, adaptant-se a les seves mides i capacitats, és per això que els infants, quan entren a l’entitat per fer ballar la imatgeria, comencen amb els Nanos (en Grouxo, la Nena, el Nen, la Iaia, el Pinxo i el Panxo); quan aquests infants comencen a entrar a l’adolescència, passen a portar els Petits Gegants d’Igualada; seguits dels Gegantons (Pia i Tomeu); els Capgrossos de la Ciutat (Petra l’Encantadora, Rufus el Traginer, Martingales el Músic i Mosca l’Aviador); i, per últim, l’Àliga de la Ciutat, portada per joves que ja han arribat a la majoria d’edat. Quan els portadors i les portadores arriben, per dir-ho d’alguna manera, a l’edat adulta, passen a fer ballar els Gegants de la Ciutat, el Tonet el Blanquer i la Conxita la Teixidora. I totes aquestes figures, acompanyades dels músics: grallers, gralleres, tabalers i tabaleres.

Dessota, durant aquests quinze anys, ha estat encapçalada per presidents de tot tipus, tots capficats per donar vida i continuació a la cultura popular, a l’associacionisme i en definitiva, a la passió per la imatgeria festiva. Sempre acompanyats de les persones que han format part de les juntes i que, amb molta il·lusió, han dedicat un gran esforç per fer, dia rere dia, una mica més gran aquesta família.