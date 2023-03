Derrota de l’Igualada Rigat a les Comes davant el Noia (3-4)

L’IHC Rigat va caure a les Comes davant el Noia Freixenet per la mínima (3-4) en un partit de la 22a jornada de l’OK Lliga en el qual els del Penedès van anar sempre per davant en el marcador, i els arlequinats van trobar en els pals de la porteria rival un jugador més en contra. L’Igualada manté la sisena plaça de la classificació, però ara empatat amb l’Alcoi, que va firmar taules amb el Barça.

El Noia va estar més espabilat en el primer temps, treint petroli de les seves oportunitats, amb un gol molt matiner de Toni Salvadó que va desorientar una mica als arlequinats. Els igualadins van tardar molt en cometre la primera falta (quinze minuts), potser una de les claus d’un joc poc incisiu i menys resolutiu en defensa que altres vegades.

Els del Penedès, però, van demostrar que són un equip amb moltes taules, malgrat que no podien comptar amb Jordi Bargalló, i això sempre es nota davant un equip en ple procés de coneixement com el de l’IHC. Aleix Esteller va fer el 0-2 i sort que Marc Carol va poder reduïr diferències, però no va ser fins que els de la capital del cava van situar l’1-3 a l’electrònic de les Comes que els nostres van començar a ensenyar les dents.

A poc mes de dos minuts pel final, van arribar les millors ocasions. Una blava a Ballart va propiciar una falta directa que l’especialista Gerard Riba no va poder aprofitar, però és que en els minuts següents, aprofitant la superioritat igualadina, els arlequinats van tenir un festival d’oportunitats, inclòs un xut al pal de Zilken, però sense sort.

Tres minuts després de començar la segona part, Uri Llenas va tenir una nova ocasió de falta directa, i el cedit pel Barça va enviar la bola al pal. Menys mala sort no es podia tenir. Però a la fi va arribar la justícia. Un penal va ser aprofitat per Aleix Marimon per marcar amb un sensacional xut a l’escaire, i reduir les diferències, obrint de nou el partit.

Van ser els millors minuts dels nostres, una actuació coral d’un joc molt dinàmic amb parades molt oportunes de Guillem Torrents, però una jugada de murri d’Eloi Mitjans, i una rematada de Ballart situat al darrere de Torrents, va col.locar el 2-4.

En el darrer minut i mig, l’IHC va jugar sense porter, i les ocasions no van faltar, amb un altre llençament al pal de Marimon i una jugada de Riba que també va acabar al ferro de la porteria de Blai Roca, però a 30 centèssimes va fer el 3-4. Massa tard per forçar l’èpica.

IGUALADA RIGAT, 3 (1+2): Guillem Torrents, Gerard Riba (1), Uri Llenas, Marc Carol (1) i Aleix Marimon (1). També Tety Vives, Mats Zilken, Bernat Yeste, Nil Cervera.

NOIA FREIXENET, 4 (3+1): Blai Roca, Aleix Esteller (1), Xavi Costa (1), Toni Salvadó (1) i Adri Ballart (1). També Kylian Gil, Eloi Mitjans, Martí Gabarró.

Gols: 0-1, Toni Salvadó (2′). 0-2, Aleix Esteller (7′). 1-2, Marc Carol (9′). 1-3, Xavi Costa (18′). 2-3, Aleix Marimon (29′ p.). 2-4, Adri Ballart (32′). 3-4, Gerard Riba (49′).

Àrbitres: Sergi Mayor i Marc Martín. Blava a Ballart, Salvadó, Esteller.