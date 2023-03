Els Mossos alerten de la nova estafa: «Mama, tinc el mòbil trencat»

Els Mossos d’Esquadra, com altres cossos de l’Estat, no han trigat a alertar de la nova estafa de moda, que arriba en la forma d’SMS. Els estafadors es fan passar pel teu fill, que diu que ha perdut el mòbil i que té un número temporal. Assegura que no pot trucar i demana que li enviïs urgentment un missatge de WhatsApp. Seguit del text, hi ha un enllaç al qual convida a clicar.

El següent pas després d’establir contacte amb el número de telèfon és que el criminal demana una gran quantitat de diners perquè explica que té un problema econòmic urgent i que, si us plau, li facis una o diverses transferències a un compte bancari.

La policia ha informat que l’estafa ha afectat diverses famílies. Els ciberdelinqüents s’aprofiten de gent que no sap molt de tecnologia i que pica fàcilment.