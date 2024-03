Demà es presenta a l’Abacus Igualada “Balata”, la darrera novel·la de Mireia Rubio

L’escriptora Mireia Rubio Molín reprèn aquest dijous les presentacions literàries de Balata, el pulso de la nieve, la seva darrera novel·la. Ho farà dins l’agenda d’activitats mensual que organitza Abacus Igualada, el pròxim dijous, a les 18h a la botiga del carrer Santa Caterina. L’acompanyarà en aquesta ocasió, Josep Maria Solé, comunicador i editor de ficció sonora, bon coneixedor del conjunt de l’obra de l’autora anoienca.

Des del setembre, Rubio ha presentat Balata en diferents ocasions a Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Igualada. L’acte d’aquest dijous s’emmarca en la promoció de les novetats literàries de cara a la cita de Sant Jordi 2024, a la qual l’escriptora anoienca arribarà amb una segona edició del llibre.

Fins ara, segons destaca l’autora, la novel·la ha estat molt ben rebuda no només entre els mecenes que la van fer possible amb la seva aportació a Verkami, sinó també entre altres lectors. “Estic tenint molt bon retorn” assegura Rubio, qui ha tingut ocasió de compartir impressions en un Club de lectura de la mà de la Biblioteca de Vilanova del Camí i un altre, amb un grup molt actiu i participatiu d’Argençola; “ambdues experiències han estat molt agradables i enriquidores”, afirma. També va tenir ocasió de presentar-la a Granada el mes de desembre, en un format força familiar i ple de caliu, tot i trobar-se fora de casa.

Lectura immersiva

Mireia Rubio Molín (a les xarxes @lamardecuento) es mostra molt satisfeta per l’experiència que li estan fent arribar els lectors: “el denominador comú és que la història els ha enganxat i es queden amb ganes de passar més dies a l’hotel Balata”.

‘Balata’ és una novel·la coral on la vida de diferents personatges gira entorn del mateix escenari: un hotel pròxim a l’estació d’esquí de Sierra Nevada. Allà coincidiran i compartiran moments vitals que esdevindran valuosos per a la seva evolució personal, en una allau d’emocions.

Sobre l’autora

Nascuda a Igualada (1972), amb el cor dividit entre Santa Margarida de Montbui, on viu, i Vilanova del Camí, on treballa des de fa 22 anys a l’emissora municipal Ràdio Nova, Mireia Rubio Molín combina el món de la comunicació amb la creació literària. És autora de les novel·les El abrazo náufrago (2007) i El tiempo del negro (2016), així com de la recopilació de relats Lana de mamut (2019). Ha publicat també contes i microrelats en premsa i revistes literàries.