Obertes les inscripcions per participar al Rutatast 2024

El Rutatast d'enguany recorrerà 13 km entre l'Espelt i Òdena i es podran degustar 12 productes del Parc Agrari; les inscripcions estan obertes fins al 31 de març o fins que s'exhaureixin

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors, el diumenge 7 d’abril torna la caminada gastronòmica “Rutatast” del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Es tracta d’una caminada de descoberta del territori que, en aquesta tercera edició, creuarà el terme municipal d’Òdena des de l’Espelt fins al Raval de l’Aguilera. En total seran 13,5 quilòmetres de caminada amb 8 parades al llarg del camí per a visitar explotacions agràries i masies i tastar productes de diferents productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

En concret es faran 12 tastets de productes diferents elaborats per Eixarcolant, Celler Mestís, Can Grimau, Eco Puig Aguilera, Celler Anna Rosell, La Solana de Coll-Bas, Mel Riba, Ecomercaderet, La Naris, Molí d’oli Can Gibert, Aliment Humà, Ous d’Or-pí Ecològics, Casa Nostra i Horta lliure. D’entre els productes que es tastaran hi ha hamburgueseta de vedella, xai a la brasa, crema de verdures, truita de patates, hummus, mel i mató, gelat, fruits secs, pa, oli, vins, cava i mistela, entre d’altres.

La sortida es fa de manera esglaonada entre les 8h i les 9.30h del matí, i es pot escollir l’horari de sortida al moment de realitzar la inscripció. La caminada, que surt de l’Espelt, es lineal fins a arribar a Òdena (al Raval de l’Aguilera) i la tornada al punt d’origen es fa amb un autobús gratuït que anirà fent viatges ininterrompudament entre les 13h i les 15.30h. Aquesta setmana s’han obert les inscripcions, que tenen un preu de 18€ per persona que inclou la caminada, els tastets i el retorn en autobús. Les inscripcions es poden formular al web https://parcagrarico.cat/agenda/907 fins el dia 31 de març, tot i que es tancaran abans si s’esgoten les 180 places disponibles.

La primera edició del Rutatast, celebrat el 2022, va recórrer un trajecte de 14 quilòmetres entre Copons (a La Mallola) fins a Santa Margarida de Montbui. La segona edició celebrada el 2023 els participants del Rutatast van anar des de Santa Càndia (Orpí) fins a la Torre de Claramunt.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena és una eina per posar en valor el territori i la gent que hi treballa. Organitza diverses iniciatives per dinamitzar econòmicament i socialment la Conca d’Òdena en l’àmbit agroalimentari, promou la producció local i sostenible d’aliments perquè la ciutadania pugui consumir productes saludables i de proximitat i contribuir així a tenir un territori viu i cuidat. El Parc Agrari el formen l’Associació de productors de la Conca d’Òdena, l’Associació de comerç i restauració del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Associació de turisme del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia i els Ajuntaments de 15 municipis que representen una població de 80.820 habitants i una superfície de 372 Km2.

Més informació: www.parcagrarico.cat