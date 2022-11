David Sànchez no es presenterà a la reelecció com alcalde de Jorba

L’alcalde de Jorba, David Sànchez, ha decidit comunicar la seva decisió de posar fi a la seva etapa com a alcalde del municipi, amb la intenció de no presentar-se a la reelecció després de vuit anys al capdavant de l’Ajuntament. Sànchez apunta que sempre s’havia plantejat una alcaldia amb un màxim de dos mandats, als quals cal afegir-hi els quatre anteriors en què havia estat regidor.

Sànchez destaca que la seva feina d’aquests anys a la política municipal “ha estat marcada pel servei públic” i el fet que “és una experiència per la qual tothom hauria de passar”, perquè considera que “viure i veure des de dins com funcionen les administracions és positiu i pedagògic”. També recorda que aquests dos mandats “han estat especialment durs, exigents i marcats per fets històrics; l’un, pel procés nacional al voltant del referèndum del 2017 i, l’altre, per la pandèmia de la Covid-19”.

Com a valoració d’aquests quasi vuit anys als al capdavant de l’Ajuntament, tancarà el mandat el 2023 deixant el consistori en una bona situació econòmica “que li permet encarar els reptes de futur”. Destaca que “preparar el municipi per a què es fomenti l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball ha estat una prioritat. Alhora, que les persones rebessin els millors serveis educatius, sanitaris, esportius…”. Tanca aquest balanç amb paraules d’agraïment per a l’equip que l’ha acompanyat: “sense ells i elles, res hagués estat possible. Tant pel personal de la casa i per la resta de l’equip de govern només tinc una paraula: immillorables!”

Al llarg d’aquests dotze anys, David Sànchez també ha passat pel Consell Comarcal de l’Anoia. Del 2015 al 2019, sent conseller de Medi Ambient a govern, va encapçalar la implantació de la recollida selectiva de residus porta a porta, amb l’objectiu de millorar substancialment els resultats de la comarca, el qual dóna servei a setze municipis de l’Anoia, i que ha estat referent per a d’altres comarques i territoris.

Enginyer informàtic de formació i postgrau en emprenedoria, prepara la seva tornada al sector privat engegant un projecte empresarial propi relacionat amb la millora de vendes i resultats per a d’altres empreses.