El Zoom Festival arrenca amb la projecció de “Quico Sabaté, sense destí”

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha donat el tret de sortida aquest dimarts al vespre a la seva 20a edició, que recupera la presencialitat. El certamen ha arrencat amb la projecció del film Quico Sabaté, sense destí, una coproducció de Minimal Films, TV3 i La Xarxa Audiovisual Local dirigida per Sílvia Quer. A l’acte, celebrat al Cinema Ateneu, hi han assistit la guionista Mireia Llinàs, el productor executiu del film, Albert Solé, els actors Roger Casamajor i Oscar Rabadán; el cap de coproduccions de TV3, Oriol Sala-Patau i el responsable d’Oferta i Entreteniment de La Xarxa, Laura Balcells; a més de nombroses autoritats com l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret i els directors del festival, Anna Cervera i Jordi Comellas.

Els representants del certamen han donat la benvinguda al públic que ha omplert el cinema per gaudir d’aquesta primera pel·lícula del Zoom Festival, que tindrà lloc a la capital de l’Anoia i online fins al diumenge 27 de novembre i que compta amb prop d’una cinquantena de produccions nacionals i internacionals que opten als premis de la Secció Oficial. Anna Cervera s’ha mostrar satisfeta i ha posat en relleu la importància d’aquesta edició, “en un món on l’audiovisual és tant canviant, poder celebrar vint anys adaptant-nos a nous formats i noves plataformes, és tot un èxit”. Per la seva banda, Jordi Comellas s’ha congratulat que el festival recuperi enguany la presencialitat “ens tornem a trobar”, ha dit.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha posat en valor la gran tasca que fa l’organització del festival i ha destacat la feina de “portar el festival a les escoles, hem d’apropar la cultura als més joves“. Així mateix, ha recordat que “mentre arreu del món s’estan tancant cinemes, aquí a Igualada fa poc menys d’un any vam estrenar una nova sala”. Per la seva banda, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, ha agraït la tasca que fa el destacat “no és fàcil mantenir vint anys un certamen amb els canvis que hi ha hagut en el món audiovisual”. Així mateix, ha recordat que “vivim en un món on tenim accés a molt contingut i a moltes plataformes i gràcies al Zoom Festival podem posar un segell a la professionalitat” Per últim, Vergés també ha posat en valor la col·laboració i participació de la ciutadania en el festival.

Posteriorment, els assistents a l’acte inaugural han pogut gaudir del film Quico Sabaté: sense destí. La pel·lícula narra la història de Quico Sabaté (Roger Casamajor), anarquista exiliat a França amb molts anys de lluita a l’esquena. D’ençà que va acabar la Guerra Civil, mai ha deixat de fer incursions a Espanya per intentar enderrocar el règim franquista mitjançant l’únic mètode que coneix i que considera efectiu: l’acció directa. El Nadal de 1959 el protagonista té 44 anys, està malalt, cansat i deprimit. Els seus companys de lluita han mort gairebé tots i també els seus germans, la qual cosa pesa sobre la consciència. Malgrat tot, no pot abandonar la causa i desobeint tots els consells, decideix baixar a Barcelona travessant la frontera a peu, com ha fet sempre.

Trobada de programes de cuina i Crims, el divendres 25 al Cine Ateneu

El divendres 25 de novembre, a les 19h, se celebrarà una trobada de programes de cuina a l’Ateneu Igualadí. Sota el títol “Quins són els ingredients per fer un programa de cuina amb èxit”, els ponents debatran i explicaran quina és la clau per a fer un bon programa de cuina. L’acte, que està organitzat conjuntament amb AnoiaDiari, estarà moderat per la cuinera Ada Parellada i comptarà amb la presència de diferents representants de coneguts programes de cuina. Entre els ponents hi haurà Míriam Pina, directora del programa de Joc de Cartes, Rosa Torres, directora del programa Cuines, acompanyada de la cuinera i presentadora del mateix programa, Gessamí Caramés, i el cuiner i guanyador de la 9a edició de MasterChef, Arnau París.

Crims, el programa presentat per Carles Porta i que ha aconseguit grans èxits d’audiència, també serà present al Zoom Festival 2022. El divendres 25 de novembre es podrà veure a la Sala Gran del Cinema Ateneu d’Igualada un capítol inèdit del programa, que estrena nova temporada aquest proper 14 de novembre. La projecció serà a dos quarts de 9 del vespre. Els dos actes són gratuïts, tot i que caldrà reserva prèvia a la web del festival www.zoomfestival.org

Dissabte a les 21.30h, gala de cloenda i entrega de premis al Teatre Ateneu

El dissabte 26 de novembre tindrà lloc la gala de cloenda del 20è Zoom Festival i l’entrega de premi, al Teatre l’Ateneu d’Igualada a partir de les 21:30 h. A l’acte, presentat per la periodista Ares Teixidó, hi assistiran el periodista i guionista de ràdio i televisió Antoni Bassas i la periodista i presentadora Olga Viza que recolliran els Premis d’Honor 2022. També hi haurà autoritats i diverses personalitats del món de la cultura i el sector audiovisual. La gala comptarà amb l’actuació de la Séptima Trastada i Les Pedettes Varietés, qui amenitzaran la vetllada.

Durant la gala es lliuraran els Premis de la Secció Oficial: Premi a la Millor Ficció, Premi al Millor Programa d’Entreteniment, Premi al Millor Programa Informatiu, Premi al Millor Programa d’Esports, Premi al Millor Programa Cultural&Divulgatiu i Premi al Millor Videojoc. També s’entregaran el Premi D.O. Catalunya al Millor Format de TV en català, els Premis del 9è Showcase de Pilots de Ficció (Premi del Jurat i Premi del Públic) i el 2n Premi CIMA-Festival Zoom, que reconeix la mirada d’igualtat de gènere en formats televisius o per a plataformes OTT (Over The Top, de lliure transmissió).

La gala serà presencial, però es podrà seguir també en directe per La Xarxa de Televisions Locals i Canal Taronja Anoia.