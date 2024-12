La IA, necessitat i prudència

Fa pocs dies, s’ha celebrat a Igualada una nova edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia, que reuneix als emprenedors de la comarca sota el paraigua de la patronal UEA. Aquest any, l’anomenada Intel·ligència Artificial (IA) ha protagonitzat des de l’inici fins al final aquesta trobada, conscients tots plegats de la importància que aquest recent “descobriment” pot tenir en tots els camps de coneixement.

Segons el document que ha resultat de l’edició 2024 del Fòrum, el 34% de les empreses anoienques aplica la intel·ligència artificial en àrees com el màrqueting, la comunicació i la publicitat; les operacions; la logística; l’anàlisi de dades i per oferir servei al client.

Els principals beneficis que destaquen les empreses anoienques pel fet d’haver integrat la IA al seu dia a dia són la millora de l’eficiència operativa, de l’optimització de processos, de la presa de decisions i la millora i reducció de costos de manteniment i reparació. Sense cap dubte, totes aquestes passes són endavant.

Efectivament, la IA té el potencial de transformar positivament les empreses, però també implica desafiaments significatius. Per maximitzar els seus beneficis, és essencial que les empreses avaluïn amb cura les seves necessitats, implementin estratègies ètiques i fomentin la capacitat dels seus empleats per treballar bé amb aquestes tecnologies.

La IA s’ha convertit en una de les tecnologies més disruptives del segle XXI, transformant sectors com la salut, l’educació, el comerç i la mobilitat. Tanmateix, el seu ús i desenvolupament impliquen riscos significatius que requereixen una aproximació prudent per tal de garantir que aquesta eina tan poderosa s’utilitzi de manera ètica, responsable i sostenible. També en els mitjans de comunicació. No tot s’hi val a confiar en les màquines i la tecnologia, perquè ja coneixem, malauradament, casos amb conseqüències desagradables per estalviar-se el control o la supervisió humana.

Actuar amb prudència respecte a la IA implica no només adoptar aquesta tecnologia amb entusiasme, sinó també reconèixer-ne els possibles efectes negatius i treballar activament per mitigar-los. Això inclou tenir en compte aspectes com els drets humans, la privacitat, la justícia social i l’impacte econòmic. I això val per a tothom.