Copons celebra una consulta ciutadana no vinculant sobre els parcs eòlics

En els darrers mesos, Copons ha rebut diferents iniciatives relatives a l’emplaçament de nous parcs eòlics que afecten seu terme municipal i tot i que l’Ajuntament que no té poder de decisió en aquest àmbit ha obert un procés de participació ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes sobre els avantprojectes presentats fins ara, en concret a la zona de Serra Morena i del Vilella, i quines alternatives de transició energètica es poden desenvolupar en el municipi en els pròxims anys.

La votació es durà a terme entre el 17 i el 23 de juliol, però el procés de participació ja va començar el dissabte 12 de juny amb la taula rodona informativa “Pros i Contres dels Parcs Eòlics”, que va comptar amb la participació del nou director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Antoni Ferran; Jordi Moliner, representant de l’empresa Ige-wind (promotora del projecte de Serra Morena); el gerent d’ElicCat (associació eòlica de Catalunya), Jaume Morron; Jordi Saumell, com a membre de l’entitat “Salvem Maçana i Serra Morena”; Montserrat Coberó, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa; el vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia, Santi Broch; i l’alcalde de Copons, Alex Prehn. En aquesta taula rodona hi van assistir més de 80 veïns de la zona.

L’activitat central de tot el procés serà la consulta ciutadana oberta a tots els empadronats de la vila majors de 16 anys. L’Ajuntament pretén conèixer quina és la posició de la població envers els avantprojectes presentats actualment i altres qüestions relacionades amb la transició energètica, així com un espai obert per tal que els veïns i veïnes de Copons puguin expressar la seva opinió de forma lliure.

L’inici de les votacions començarà el dissabte 17 de juliol a les 18:30 h amb la constitució de la Comissió per la Transició Energètica, oberta als ciutadans de Copons majors de 16 anys, que poden presentar la seva proposta mitjançant instància al Ajuntament i seguidament es procedirà a constituir la mesa de participació, encarregada de vetllar pel correcte funcionament del procés. Aquesta mesa comptarà com a vocals els membres de la comissió i tècnics municipals.

El coponencs majors de 16 anys podran començar a expressar la seva opinió a partir del mateix dissabte a la sala polivalent un cop constituïda la mesa i fins les 20:30 h i durant la setmana a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament en horari de 10:00 h a 13:00 h. A més, el divendres 23 l’horari serà de 18:00 h a 19:30, quan començarà l’acte de recompte.

L’Ajuntament recorda que el resultat de la consulta no serà vinculant i que no té marge de maniobra per la decisió final que depèn del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, però anima als habitants de Copons a participar per garantir la transparència i la participació pública de tots els actors implicats.

Tota la informació referent als avantprojectes, la guia de participació i papereta estarà disponible tant a la pàgina web del Ajuntament com a la seva oficina d’atenció a la ciutadania i al espai de votació.