Controls de velocitat i radars per inspeccionar la circulació als carrers del polígon de les Gavarreres

Des de la Guàrdia Municipal d’Òdena s’ha constatat que molts conductors circulen molt per sobre de la velocitat permesa als carrers del polígon de les Gavarreres, especialment a la calçada central que és una via de 50 km/h, i als seus laterals que la velocitat està restringida a 30 km/h, tenint en compte la presència de vianants que surten dels aparcaments en bateria i de vehicles de càrrega i descàrrega a les industries.

Per aquest motiu, durant els pròxims 15 dies, es faran controls de velocitat de forma aleatòria començant per aquest proper dijous al matí i divendres a la tarda. Al mateix temps, mitjançant un radar pedagògic, s’estan realitzant mesures a carrers on els veïns i veïnes de la zona han presentat queixes per l’alta velocitat amb la que circulen alguns vehicles.

Aquests dies aquest radar està instal·lat de forma permanent a l’avinguda de Montserrat al seu pas pel barri de Sant Ramón. Un cop analitzades les dades enregistrades es valorarà la necessitat de portar a terme alguna campanya amb el radar sancionador.

