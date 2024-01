Diumenge torna la Fira d’Antiguitats al Passeig Verdaguer

Publicitat

Aquest proper diumenge 28 de gener, últim diumenge de mes, se celebrarà com és tradicional el Mercat d’Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania al Passeig Verdaguer d’Igualada entre els carrers Sant Magí i Cardenal Vives. El Mercat torna al seu emplaçament habitual –l’espai central del Passeig- després que la darrera edició estigués ubicat al Parc de l’Estació Vella ja que coincidia amb la Fira de Reis.

En aquesta ocasió hi participaran més de 150 expositors entre antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage. Els visitants podran intercanviar material, adquirir peces úniques i passejar entre les parades des de les 9h del matí fins a les 14h del migdia. Es tracta d’una fira amb un públic molt fidel format per amants i experts de les antiguitats i el col·leccionisme vinguts d’arreu del país, ja que és un dels mercats referents de Catalunya en el seu àmbit.

El mercat d’Antiguitats, organitzat per Fira Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, va néixer el 1980 i des d’aleshores s’ha convertit en una fira molt reconeguda i esperada pel sector, tant pel seu valor històric com per la qualitat del material que s’hi exposa.

