Consulta les farmàcies de l’Anoia on pots comunicar un positiu en un test d’antígens

El departament de Salut va anunciar ahir, dilluns 3 de gener, que les persones que donin positiu en un test d’antígens fet a casa (autodiagnòstic), podran notificar-lo per telèfon a la farmàcia. Aquesta, doncs, serà l’encarregada de constar el resultat positiu de la covid-19 a la història clínica del pacient.

Les farmàcies de la comarca de l’Anoia i de Santa Coloma de Queralt preparades per dur a terme aquesta tasca, són les següents:

CALAF

M. Font Sabala (Pg. Santa Calamanda, 7)

CAPELLADES

Codina Sabater (Pl. Verdaguer, 3)

Granero Campi (C/ Immaculada Concepció 15-17)



CARME

Viñals Ferrer (C/ Sant Martí, 44)

IGUALADA

Juve Santacana (C/ Montserrat 27)

Miserachs Sola (Rambla Nova, 1)

Casas Verdes (C/ Soledat, 119)

Pages Bertran (C/ Pau Muntadas, 58)

Godó (Pl. de la Creu, 7)

Torello Enrich (Pg. Verdaguer, 82)

Valles Queralt (C/ Nostra Senyora de la Pietat, 27)

Secanell Cambras (C/Òdena, 84)

LA TORRE DE CLARAMUNT

Torres Gibert (Av. Catalunya, 25)

SANTA COLOMA DE QUERALT

Maria Inmaculada Ximenos Alió (Pl. Major, 18)

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Secanell Roca (Cr. de Valls, 32)

SANT MARTÍ DE TOUS

Domenech Fabregat (C/dels Prats, 5)

VILANOVA DEL CAMI

Masana Closa (Cr. Major, 95)

Matas Fernández (C/ Santa Llúcia, 97)

VALLBONA D’ANOIA

Font – Puiggròs (C/ Major, 84)