El Castell d’Òdena, l’Escola Mowgli i Institut de Montbui, premiats a la First Lego League

La vuitena edició de la competició robòtica First Lego League (FLL) celebrada a Igualada aquest dissabte ha reunit dos-cents estudiants de primària i secundària d’arreu del país amb un objectiu comú: gaudir a través de la tecnologia i demostrar de què eren capaços els robots Lego que ells mateixos han construït durant el curs. La competició ha tingut lloc a les instal·lacions del Pla de la Massa del Campus Universitari Igualada-UdL, que abans de les nou del matí ja s’ha omplert dels participants i les seves famílies amb els nervis a flor de pell.

El guanyador del Premi Ingeniera Soy ha estat l’equip “NanoVERC’s” de l’escola Vedruna Sant Sadurní de Sant Sadurní d’Anoia. A més del trofeu fet amb lego s’han guanyat un passi directe per participar a la gran final estatal a Galícia el darrer cap de setmana de març.

Enguany l’organització planteja el desafiament “Submerged”, i per això tots els equips participants han treballat durant el curs per desenvolupar els seus prototips al voltant de la temàtica dels oceans i els seus ecosistemes. Ho han fet posant en comú les seves habilitats STEAM, la creativitat i la tecnologia Lego.

Durant tot el matí els 16 equips s’han enfrontat simultàniament per torns. Quinze equips han participat a la categoria Challenge (estudiants de 10 a 16 anys) provinents de centres educatius de diverses poblacions catalanes com Alp, Sant Feliu de Llobregat, Rubí i Sant Sadurní d’Anoia, a més de nombrosos centres de l’Anoia com l’Institut Badia i Margarit, l’Institut de Montbui, la Fundació Escola Mowgli, l’IE Castell d’Òdena i l’Institut Pere Vives Vich. Pel que fa a la categoria Explore, amb alumnes d’entre 6 i 9 anys, hi ha participat un equip familiar de la Cerdanya.

La First Lego League que es fa a Igualada des de fa vuita anys forma part d’un programa educatiu internacional que va néixer el 1988 als Estats Units per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves mitjançant experiències d’aprenentatge basades en les àrees STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i la robòtica educativa. A partir d’un desafiament anual sobre una temàtica comuna (enguany la immersió sota l’aigua), se’ls plantegen tres grans desafiaments. En primer lloc, elaborar un projecte de recerca que identifiqui i resolgui un problema del món actual relacionat amb la temàtica suggerida, que han de presentar al jurat. En segon lloc, la programació, disseny i construcció d’un robot basat en peces Lego que sigui capaç de superar el major nombre de proves sobre una lona de competició. I, per últim, el repte de participar en un torneig final que posi a prova les seves habilitats, els seus nervis i els ofereixi una gran experiència de reconeixement en la qual la tecnologia és la protagonista. Els equips disposaven de tres rondes per superar diverses missions i presentar el seu projecte.

Palmarès de la First Lego League 2025

Premi Ingeniera Soy a l’equip Guanyador: Equip NanoVERC’s de l’escola Vedruna Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia.

Nominació al National Innovation Award: Equip Els Pibots de l’escola Mare de Déu de la Mercè, de Sant Feliu de Llobregat.

Premi als valors FIRST: Equip Els Pibots de l’escola Mare de Déu de la Mercè, de Sant Feliu de Llobregat.

Premi al projecte d’innovació: Equip Vedbots de l’escola Vedruna Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia.

Premi al disseny del robot: Equip Oceanics Innovators, de l’escola Mare de Déu de la Mercè, de Sant Feliu de Llobregat.

Premi al comportament del robot: Equip NanoVERC’s de l’escola Vedruna Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia.

Premi a l’excel·lència en enginyeria: Equip P.A.T. Team de l’Institut de Montbui, de Santa Margarida de Montbui.

Premi a joves promeses: equips Drowneds i Aquahelp de la Fundació Escola Mowgli, d’Igualada.

Premi a l’entrenador/a: Carles Ávalos de l’IE Castell d’Òdena, d’Òdena.

Reconeixement Explore: Cerdanya Lego Building, d’Alp.

Una competició per despertar vocacions

L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’autoritats del món acadèmic i polític entre les quals Carles Capdevila, delegat del rector de la UdL al Campus d’Igualada; Marc Castells, alcalde d’Igualada; Miquel Vives, regidor de sostenibilitat i mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, i Magda Valls, directora de l’Escola Politècnica Superior UdL, a més del director de la FLL a Igualada, Sergi Sayago. També hi ha assistit el president de TIC Anoia, Jordi Solà, Xavier Pérez de Codelearn, Eva Ripoll de Camaloon i altres representants de les empreses patrocinadores. Tots ells han remarcat la importància d’aquesta competició per despertar vocacions tecnològiques entre els més joves.

El director de la First Lego League Igualada, Sergio Sayago ha fet un balanç molt positiu de la jornada: “Ha estat un èxit perquè els equips estan molt contents de l’acollida i de l’organització i tot ha funcionat com un rellotge”. El delegat del rector de la UdL al Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila, ha explicat que “la competició està bé perquè és un estímul, però el més important és tota la feina que els participants han fet abans a les escoles”. En aquest mateix sentit, la directora de l’Escola Politècnica Superior UdL, Magda Valls, ha explicat que “la First Lego League és l’acció més important que fa la UdL de promoció de les vocacions tecnològiques, perquè els alumnes poden viure en pròpia pell la feina que fa un enginyer i això els ajuda a descobrir una vocació tecnològica que més tard podran desenvolupar aquí al Campus d’Igualada”.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells ha explicat que per la ciutat és un orgull acollir aquesta competició i ha agraït l’esforç organitzatiu de la UdL i la feina feta pel professorat de les centres: “si ara el Barça viu un moment pletòric és perquè durant anys ha tingut uns joves a la Masia, i aquí ara tenim un grup de joves que durant mesos s’han preparat per ser els futurs talents tecnològics d’Igualada, de la Conca d’Òdena i del nostre país”.

Jordi Solà, president de TIC Anoia, col·laboradora del projecte, ha manifestat que l’entitat “sempre recolzarà activitats com aquesta que promouen les vocacions tecnològiques” i ha recordat: “tots aquests nens i nenes són el talent que s’incorporarà a les nostres empreses o que emprendrà projectes propis, és a dir que seran un teixit d’innovació per la nostra ciutat i la nostra comarca”. Per la seva banda, el responsable de Codelearn, Xavi Pérez, ha explicat els punts forts de la competició: “és un projecte transversal on es treballa la programació, la robòtica, l’aprenentatge en grup i també la resiliència, elements clau que els joves necessitaran el dia de demà”.

La First Lego League d’Igualada està organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada, Codelearn, TIC Anoia, Camaloon i la col·laboració de Jaume i Vicenç i Cal Valls. A banda dels més de 200 estudiants la FLL mobilitza a Igualada una quarantena de voluntaris, majoritàriament professorat i estudiants de les diferents titulacions que l’Escola Politècnica Superior ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL.