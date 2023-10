Coneix Previcat, corredoria d’assegurances que treballa a prop teu

Vaig néixer a Igualada fa cinquanta-nou anys, soc soci fundador de la corredoria PREVICAT 2000, que va néixer per les inquietuds d’uns quants companys de professió enfront de les necessitats d’associació i a fi de guanyar fortalesa i visibilitat davant les companyies.

Què és previcat?

Previcat és una corredoria d’assegurances fundada l’any 2000 per uns quants professionals del sector, entre els quals ja portàvem un bon bagatge i experiència. Això ens dona força en el moment de negociar davant de les companyies, sempre buscant un millor benefici per al nostre client, cercant el producte que millor s’adapti a les seves necessitats.

Previcat ens dona independència perquè no depenem de cap companyia, i així defensem els interessos dels nostres clients. No treballem per a les companyies, som intermediaris entre la companyia i els nostres assegurats.

Quantes oficines teniu al territori

En l’actualitat tenim 10 oficines repartides per tot Catalunya.

Qui sou els professionals d’Igualada?

A l’oficina d’Igualada actualment som quatre persones, juntament amb el suport dels serveis centrals de l’empresa. Des de la nostra oficina tenim l’objectiu de donar un tracte proper i accessible, sense teleoperadors ni call centers.

Quant de temps porteu en aquesta activitat?

Fa més de trenta anys que estem en el sector. Abans de la creació de la corredoria, veníem del ram i havíem treballat amb diferents companyies.

Feu tota classe d’assegurances?

Fem tota classe d’assegurances, estem a la disposició de les demandes dels nostres clients i busquem solució en les diferents companyies amb què treballem, inclús podem fer assegurances a mida i personalitzades.

Tant per a particulars com per a empreses?

Per descomptat. Nosaltres, dins la corredoria, tenim un departament que s’encarrega de les demanades que ens fan els nostres clients particulars i un altre adreçat a les empreses i els autònoms.

Quin tipus d’assegurances són les més habituals?

Les assegurances més habituals són les que denominem massa, que bàsicament són les llars i vehicles, que són les assegurances que tenim pràcticament tots.

Darrerament, hi ha una tendència en temes de salut: què feu vosaltres?

Sí, ja fa uns quants anys que estem notant aquest augment i un dels motius creiem que és per les llistes d’espera que tenim actualment a la Sanitat Pública, i també degut a les conseqüències de la pandèmia que vam patir. Les persones valoren la ràpida actuació davant de problemes de salut, quant a proves mèdiques i al seu diagnòstic per actuar com més aviat millor.

Tothom diu que les assegurances són bones si responen quan hi ha un sinistre. Què ens dieu vosaltres de les vostres companyies?

Això és cert, el sinistre és clau fonamental i és l’aspecte més important per valorar una companyia, la seva actuació davant d’un sinistre. Nosaltres, en ser corredors, aconsellem als nostres clients aquelles companyies que en els tràmits són més efectives i resolutives.

Amb quines companyies d’assegurances treballeu?

Treballem per més d’una vintena de companyies líders en el sector; n’hi ha que treballen tota classe d’assegurances i després tenim companyies especialitzades que fan productes molt concrets i únics.

Què us diferencia d’altres corredors?

Per a nosaltres la principal prioritat que tenim com empresa és estar molt a prop dels nostres clients, volem ser de fàcil contacte i tracte. Acompanyem els nostres clients abans, durant i després de la contractació d’una assegurança.