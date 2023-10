La Fiscalia demana investigar Alba Vergés pel retard en la vacunació de la covid a policies nacionals i guàrdies civils

La Fiscalia ha demanat al jutjat que enviï al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la investigació contra l’exconsellera de Salut de la Generalitat i vicepresidenta primera actual del Parlament, la igualadina Alba Vergés, pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la covid-19. En tant que aforada pel fet de ser diputada al Parlament per ERC, el TSJC és l’òrgan judicial competent per tirar endavant la causa contra Vergés. El cas l’instrueix el jutjat número 17 de Barcelona, després que el març passat el TSJC rebutgés investigar Vergés en no apreciar indicis de delicte però ordenés a la justícia ordinària identificar els responsables.

Ara, però, la Fiscalia opina que arran de les proves practicades en el marc d’aquesta instrucció es desprèn que Vergés podria haver tingut responsabilitat en les decisions sobre el calendari de vacunació als agents dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. És per això que ha tornat a demanar al TSJC que investigui l’ara diputada republicana.

Missatges comprometedors?

Entre d’altres proves, han sorgit públicament aquests dies uns missatges de Whatsapp aportats al jutjat que investiga el cas, en els quals una membre del gabinet de la consellera va dir a l’aleshores subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas: “La consellera demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional”; “Carmen, parlat amb HC i SC, no veuen ni GC ni PN totes les edats, veuen per franja de 60 a 65” i “Altre cop la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional, no podem argumentar-ho, ho hauríem de parar”, diuen els missatges.

Es dona el cas que el jutjat no només investiga Vergés, sinó també l’exconseller de Salut i aleshores secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon, així com l’exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i més alts càrrecs. La defensa de Cabezas i Argimon han presentat un escrit al jutjat defensant que no van tenir res a veure amb el retard, i per demostrar-ho han mostrat els esmentats missatges de Whatsapp que els exculparien.

En la seva declaració judicial, Marc Ramentol, va atribuir aquesta aturada a una decisió col·legiada, però ara Cabezas i Argimon s’han defensat atribuint la decisió directament a l’entorn més proper a la consellera i han demanat l’arxivament de la causa per a ells.

De fet, a banda dels whatsapps citats, també aporten un que Cabezas va enviar el 23 de març a la cap de gabinet de Vergés: “Jo crec que tenim que fer-los a tots, perquè si no hi haurà un problema de desigualtat amb altres CCAA i amb altres cossos de seguretat i haurem d’anar més vegades als centres a vacunar-los”.

Argimon i Cabezas aporten un altre correu electrònic enviat a Vergés, inclòs a la causa quan ja estava al TSJC, on una responsable de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, demana perquè el 24 de març de 2021 s’ha aturat la vacunació als policies espanyols destinats a Catalunya. Ni la reclamació ni la resposta són compartides amb Cabezas i Argimon.

Les associacions Jucil i Jupol, que són acusació popular, han reclamat que s’arribi al fons de l’assumpte per dirimir totes les responsabilitats penals possibles. A més, recorden que el TSJC ja va dictaminar en l’’àmbit contenciós-administratiu que la Generalitat havia actuat malament en el retard de les vacunes als policies.

Per la seva banda, el president Pere Aragonès, ha sortit aquest dimecres al Parlament en defensa de Vergés. Després de demanar “rigor” a Cs, que l’ha interpel·lat per la qüestió a la sessió de control del Parlament, Aragonès ha remarcat que Vergés “no està sent investigada” per aquests missatges ni pel cas.

Tal i com ha explicat, en el seu dia “es va sol·licitar al TSJC que s’investigués l’exconsellera i ho va rebutjar” i ara “hi ha una petició del Ministeri Fiscal perquè sigui així”. “Però avui Vergés no està sent investigada i veurem què decideix el TSJC”, ha afegit rotund el president. A més, Aragonès ha defensat que “els criteris” que es van seguir en la campanya de vacunació “van ser estrictament sanitaris i son les raons que hi ha darrere de tota l’estratègia de vacunació”.