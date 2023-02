Comissions Obreres continua liderant el sindicalisme a l’Anoia

CCOO de l’Anoia torna a guanyar les eleccions sindicals a partir del vot directe de les persones que treballen a la comarca, revalidant així la seva condició de primer sindicat després del tancament de l’exercici 2022.

CCOO ha obtingut 245 delegades i delegats, un 38,16% de representació dins els centres de treball, amb una diferència respecte al segon sindicat de 28 delegats/des (UGT, amb un 33,8%). Lluny queden altres opcions sindicals minoritàries, com CGT (8,87%), USOC (7,78%) o CSC (1,86%).

El sindicalisme corporatiu, que es mou per interessos concrets i específics que no són els que afecten el conjunt de la classe treballadora, es situa en poc més del 9,5%, també a molta distància dels sindicats de classe.

Per sectors, CCOO a l’Anoia confirma la seva condició de primer sindicat a sectors amb molt pes econòmic i productiu a la comarca: indústria metal·lúrgica, química, agroalimentació, administració publica, transport, construcció, neteja…

Durant l’any 2022 es consolida la tendència a la feminització del sindicat, amb un important increment de les dones delegades que arriba al 38% del total de la representació sindical. Segons Alfred Simó, responsable de CCOO Anoia: “el sindicat està arribant a sectors molt feminitzats i majoritàriament ocupats per treballadores i treballadores joves, fet que ajuda a una gradual i constat regeneració de CCOO”.

Fa uns mesos va començar el període àlgid electoral als centres de treball, que finalitzarà el mes de desembre.

A les empreses on abans no hi havia cap mena de representació, i que han fet eleccions per primera vegada, CCOO ha crescut en 11 delegades i delegats