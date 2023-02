Endesa inverteix un milió d’euros en remodelar la xarxa elèctrica d’Igualada

Endesa fa un pas més per a remodelar i confeccionar la xarxa elèctrica d’Igualada per tal de reforçar el subministrament i deixar les infraestructures preparades per a impulsar, així, l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic. El Pla biennal 2021-2022 ha comportat una inversió de gairebé 1 milió d’euros amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a la ciutadania i a les empreses i millorar l’eficiència energètica de la ciutat.

El Pla d’Inversions té com a objectiu millorar la qualitat del servei mitjançant la construcció, renovació i el manteniment de les infraestructures elèctriques de mitjana tensió per tal d’acompanyar la capital de l’Anoia en la seva transformació i creixement, així com fer front als nous reptes i als nous usos energètics. Entre les accions del Pla s’inclouen la renovació i ampliació d’infraestructures i centres de transformació, així com la implementació d’automatització i digitalització de la xarxa. El resultat final serà una xarxa elèctrica més reforçada, més mallada i, per tant, sigui més fiable i robusta.

Bàsicament, el Pla ha pivotat al voltant de la construcció, renovació i digitalització de la xarxa elèctrica de mitjana per a fer-la més resilient. Així, s’han estès més de 4,4 quilòmetres de cable nou per tal d’eliminar trams que han acabat la seva vida útil, s’han tancat anelles elèctriques i s’ha renovat l’aparellatge de 13 centres de transformació.

Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb la finalitat de reforçar les instal·lacions davant de l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables per tal de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.

Així, com a síntesi, el Pla pivota en aquests eixos molt definits:

– Renovació, construcció i automatizació de la xarxa per a millorar la qualitat del subministrament.

– Reduir les interrupcions en el servei gràcies al tancament d’anelles elèctriques entre diferents línies.

– Reforç de la xarxa per a acompanyar l’electrificació de les llars i de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat, amb l’objectiu de facilitar el camí a la reducció de les emissions de CO2 per a aconseguir la neutralitat del carboni que ha marcat la Unió Europea.