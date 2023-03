Comencen els treballs per construir la primera fase de la Via Blava Anoia

La Diputació de Barcelona acaba de començar les obres del projecte Vies Blaves Barcelona. Es tracta de la primera fase d’un ambiciós pla que busca rehabilitar les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener per fer-les transitables per practicar senderisme, cicloturisme o cavall. La presidenta de l’ens, Núria Marín, ha destacat que els 250 quilòmetres totals que s’habilitaran d’aquí fins el 2036 seran una obra “que quedarà per sempre”. La primera intervenció consisteix en la construcció d’un tram de 19 quilòmetres de la Via Blava Anoia, que transcorre per Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla. Els treballs han comptat amb una subvenció de 4,5 MEUR de fons europeus i 1,5 MEUR de fons propis.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, s’ha mostrat “molt satisfeta” durant la visita d’obres que ha fet a Igualada per l’inici dels treballs del primer tram de la Via Blava Anoia. “Es tracta d’un projecte molt extens, que tindrà una gran repercussió pel territori”, ha destacat. Marín ha explicat que fa uns anys ni s’haguessin plantejat aquesta iniciativa, “perquè el riu Llobregat i els seus afluents estaven malalts i contaminats”. En canvi, “ara tenim els rius sense massa aigua, però sans”, ha afegit. La construcció d’aquest primer tram de la Via Blava Anoia, que es preveu enllestir el 2025, anirà acompanyada de la creació d’un producte turístic que dinamitzarà el territori, promourà el turisme sostenible i responsable, i implicarà als agents del territori per contribuir al desenvolupament econòmic. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha posat de relleu que la marca Barcelona “és molt important des del punt de vista d’atracció de turisme”. Però ha assenyalat que quan els turistes aterren a Barcelona, “s’han de portar a altres llocs perquè ajudin a la reactivació econòmica, cultural, gastronòmica o esportiva de la zona”. En total, la Via Blava Anoia tindrà un recorregut de 65 quilòmetres que passarà per 16 municipis (Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Capellades, Vallbona d’Anoia, Cabrera d’Anoia, Piera, Sant Sadurní d’anoia, Subirats, Gelida, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i Martorell). Requerirà una inversió total de 25 MEUR i és previst que les obres acabin el maig del 2027. Les Vies Blaves Barcelona recorreran 250 quilòmetres, passaran per 48 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Solsonès i Vallès Occidental) i connectaran prop de 5 milions de persones. El traçat circula prop de 3 parcs naturals, 12 espais naturals protegits i 8 espais turístics. El pressupost total estimat són uns 115 MEUR, i es preveu acabar les obres a finals del 2035. Marín és conscient de la gran dimensió que té el projecte a nivell de finançament i la “gran complexitat” jurídica i urbanística que requereix. Amb tot, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha assegurat que es tracta d’una prioritat per l’ens i el seu objectiu és que es materialitzi “sí o sí”. Rius Llobregat, Cardener i Anoia

La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves Barcelona gira a l’entorn del riu Llobregat, l’únic que neix i mor a la província de Barcelona. La Via Blava Llobregat recorrerà més de 146 quilòmetres al llarg de les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Començarà a les fonts de Castellar de n’Hug i enllaçarà amb el tram metropolità del riu Llobregat a Martorell, per donar continuïtat al traçat fins a la desembocadura del riu en el mar. Passarà per llocs emblemàtics com Sant Benet de Bages o Montserrat en un recorregut que aplega una quinzena de colònies tèxtils. Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de la vora del curs fluvial, recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertirà en accessibles espais naturals fins ara desconeguts o descuidats. També es preveu obrir noves connexions i establir relacions de mobilitat sostenible entre els municipis del Llobregat. Les Vies Blaves del principals afluents del Llobregat tindran 65 quilòmetres de l’Anoia Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat i 50 quilòmetres la del Cardener.