Classificades per la fase d’ascens

El CF Igualada femení afrontava un dels duels més importants de la temporada. Es tractava d’un cara o creu davant un dels rivals directes per accedir a la següent fase, el filial de l’AEM de Lleida.

Les anoienques estarien classificades si sumaven els tres punts i haurien d’esperar a la darrera jornada, si empataven. Una derrota posava molt difícil l’accés.

Així va ser com les blaves van sortir molt endollades i al minut 10, Ona va aprofitar una pilota rebutjada pel pal, per fer l’un a zero. El gol tranquil·litzava a les jugadores de Victor Torrijos. Les igualadines dominaven el joc i no tenien cap mena de pressa per atacar. S’arribava al descans amb el triomf momentani i amb la sensació que el partit estava controlat.

A la represa, les visitants van avançar les línies de pressió, davant la necessitat d’haver d’aconseguir els tres punts. I allà és quan l’Igualada va aprofitar per tancar l’enfrontament. Passada a l’espai per Marina, que assistia a la perfecció a Peke, que feia el segon gol. El partit estava sentenciat i les blaves van demostrar ofici per no sofrir en cap moment.

L’última jornada de lliga, intranscendent per les igualadines, es disputarà el pròxim diumenge, a Vilafranca. El primer objectiu s’ha assolit, ara toca anar a per l’ascens de categoria.