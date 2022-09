Cinc joves de l’Anoia participen en l’intercanvi juvenil ‘Nature in Motion’

Un grup de cinc nois i noies de l’Anoia van participar en l’intercanvi juvenil Nature in Motion, que va tenir lloc a Terrassa i a Bolquère (França) del 2 al 16 de juliol. En aquest intercanvi també hi van participar joves d’altres països com França, Itàlia, Eslovàquia i Hongria. La diversitat de joves i de països va fer possible conèixer diferents cultures, fer amistats i treballar els temes principals del projecte, que són la natura i el vídeo. Van ser dues setmanes intenses amb molts sentiments i emocions.

Durant la primera setmana, a Terrassa i coincidint amb la Festa Major, van conèixer conèixer la cultura popular: van anar a veure el correfoc, els castellers, la batucada i diferents concerts. I també, durant aquesta setmana, van fer activitats a la natura com senderisme a Montserrat, diferents activitats a Barcelona i un voluntariat de neteja del parc Vallparadís de Terrassa.

La segona setmana, a Bolquère, van poder gaudir de la calma i el silenci de la muntanya, on van fer activitats d’escalada, d’orientació i trekking. També van aprofitar per conèixer activitats i àpats típics dels diferents països participants al projecte.

Per últim, com que uns dels objectius principals del projecte era treballar la temàtica del vídeo, han creat un vídeo resum de tota l’experiència amb la col·laboració de tots i totes les participants del projecte.

Aquest intercanvi juvenil s’ha ofert des del servei de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove de l’Anoia, a través de La Víbria Intercultural. El projecte s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament que la Unió Europea aporta a les entitats a través del programa Erasmus+ i del suport de la Diputació de Barcelona.