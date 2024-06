Ingressa a presó Carlos Navarro, el “Yoyas”, detingut a l’Anoia

Carlos Navarro, el “Yoyas”, ha estat detingut el matí de dimecres a La Torre de Claramunt, a l’Anoia en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional Espanyola. L’exconcursant de Gran Hermano, afincat a la comarca des de feia anys, tenia una ordre de recerca i captura per part del Jutjat Penal nº5 de Las Palmas de Gran Canaria per complir una pena de presó per violència masclista i violència en l’àmbit familiar. Navarro ha passat aquest matí a disposició judicial, al jutjat d’Igualada, que ha ordenat el seu ingrés a presó per complir la pena de 5 anys i 8 mesos.

Els Mossos i la Policia Nacional Espanyola han treballat conjuntament en l’operació. El fugitiu portava escapolit des del novembre de 2022 i estava permanentment amagat i prenia moltes mesures d’autoprotecció per evitar la seva localització i detenció. Al dispositiu hi han participat més de 30 efectius de diferents serveis: Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF), ARRO i Canina.

Navarro s’ocultava en una urbanització de La Torre de Claramunt

Segons han confirmat els Mossos d’Esquadra, Navarro s’ocultava en una casa aïllada a la urbanització de Pinedes d’Armengol, a La Torre de Claramunt. El detingut prenia moltes mesures per evitar ser localitzat, segons fonts policials.

Qui és Carlos Navarro “El Yoyas”? De ser expulsat de Gran Hermano per violent a un fugaç pas per la política

Navarro va adquirir fama després de participar a la segona edició del reality show de Telecinco Gran Hermano, l’any 2001. Va ser precisament en aquest programa on va guanyar-se el sobrenom de “El Yoyas”, una expressió que utilitzava sovint. Navarro va ser expulsat per l’organització del programa després d’haver-se comportat de forma violenta amb Fayna Bethencourt i un altre concursant del programa, qui acabaria sent la seva parella i posterior víctima dels seus maltractes, pels quals Navarro va ser condemnat el novembre de 2022. A partir d’aquí va iniciar un periple per diversos programes com Crónicas Marcianas o més tard a les tertúlies de Canal Català, on va protagonitzar, entre d’altres, un incident racista amb una jove musulmana.

El 2015, Navarro va presentar-se com a candidat a les eleccions municipals de Vilanova del Camí pel partit DECIDE, sumant més de 300 vots i aconseguint una plaça de regidor al consistori vilanoví. Navarro, però, no va prendre possessió de l’acta, renunciant abans del ple d’investidura. Prèviament, Navarro havia participat públicament en actes del partit polític Ciutadans, però sense ocupar cap càrrec ni ser-ne militant.