Capellades segueix reduint la població de coloms

L’any 2016 Capellades va començar a gestionar la població de coloms a través de la reducció de la seva fertilitat amb nicabarzina. Aquesta estratègia ha donat bons resultats, minvant la població progressivament, excepte el 2020 quan durant el confinament va augmentar lleugerament.

Ara hi ha 3 punts on es dispensa el menjar, adequat a la quantitat de coloms que hi ha a cada espai: 70 al Museu Molí Paperer, 34 a l’Institut Molí de la Vila i 14 a l’Ajuntament.

Des del govern recorden que per poder fer un control real de la població és molt important que no hi hagi persones que els alimentin, ja que aleshores els animals no van a les menjadores amb el pinso tractat i la població no baixa. D’aquesta manera també s’eviten els problemes sanitaris que generen les colònies grans.

La millora de resultats d’aquest 2021 es deu principalment a què s’ha pogut ajustar millor la dosi administrada als coloms del Museu i que s’ha obert un nou punt d’alimentació controlada a la teulada de l’institut Molí de la Vila.