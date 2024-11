Capellades ordenarà l’aparcament gran de l’esplanada del Capelló

L’Ajuntament de Capellades reordenarà i senyalitzarà les places de l’aparcament gran de l’esplanada del Capelló per optimitzar l’espai. Aquest és un dels aparcaments més grans que hi ha a Capellades, que també es fa servir per a esdeveniments com la fira d’atraccions de la Festa Major o per ubicar-hi la foguera de Sant Joan.

Des de l’Ajuntament de Capellades s’ha decidit fer-ne una remodelació per arreglar els sots del terra i per senyalitzar les places d’aparcament. L’estudi per a realitzar aquesta ordenació va ser un dels punts exigits per la CUP per donar el seu vot favorable als pressupostos del 2024.

Segons s’ha estudiat des dels serveis tècnics, a l’aparcament, mantenint l’espai per a caravanes i les instal·lacions de la petanca, es poden habilitar 126 places d’aparcament, que quedaran separades amb unes peces de formigó prefabricat de 1 m de llargada

Aquests treballs tenen una durada prevista de 8 setmanes, a partir de la setmana del 18 de novembre. Per facilitar l’aparcament, que normalment està sempre molt utilitzat, es farà l’actuació en 2 fases. Primer es treballarà a les places de la part dreta -aparcant només a l’esquerra- i després a l’inrevés.

Mentrestant s’hi estigui treballant, els camions no hi podran aparcar. A més, per compensar la pèrdua provisional de places d’aparcament, es deixarà estacionar de manera excepcional al carrer del Dr. Fleming (davant Himel) i sense limitació horària a la zona taronja del carrer del Fossar.