Cap de setmana de Fires i Mercats de Nadal a l’Anoia

Quan pensem en fires i mercats de Nadal tenim el mal costum de situar-nos automàticament al nord d’Europa, en totes aquelles fires de fusta en pobles nevats, plenes de llums i colors i figures del Pare Noel i del trencanous. Tot i que l’imaginari col·lectiu ens faci desplaçar a altres zones del continent; la comarca de l’Anoia gaudeix dels seus propis mercats i fires que, no tan sols són una bona oportunitat pel comerç local i l’artesania per potenciar la campanya de Nadal, sinó que vesteixen els carrers de la comarca de festivitat.

En aquest sentit, us portem un recull de fires i mercats que es duran a terme aquests dies a l’Anoia.

Igualada

Els paradistes obriran de nou les seves parades a partir de divendres a la tarda, tot dissabte i diumenge al matí en una fira que compta amb la col·laboració de l’Associació del Barri de la Font Vella i Fira d’Igualada.

Aquest dissabte, a partir de les 18h, es farà cagar el Tió a la plaça de l’Ajuntament, acompanyats de la Liana, la Rel i el Camagroc, tres personatges que ajudaran a descobrir la màgia del bosc. En l’espectacle que acompanya el Caga Tió la màgia del bosc serà cada vegada és més dèbil i està a punt de desaparèixer. Davant la desconnexió de la natura i de l’essència, els troncs han perdut la seva llum i energia i, la vida del bosc ja no és com hauria de ser. La Liana i la Rel descobreixen que per recuperar la màgia necessiten la col·laboració de moltes persones, nens i nenes.

Gràcies a la participació del públic, el tronc màgic comença a brillar de nou, i els personatges volen celebrar la restauració de l’harmonia natural. Per això acaben proposant cagar el tió, i criden al Camagroc que les ajudi! Els infants podran fer cagar el tió a partir de les sis de la tarda. Per tal d’evitar cues, s’haurà de recollir un tiquet prèviament.

Divendres 13 a la tarda, o bé el mateix dissabte fins a exhaurir tiquets, a la caseta d’informació de Fira d’Igualada, ubicada a la Fira de Nadal. Per totes aquelles persones que tenen tiquet de dissabte passat, dia en què el Caga Tió va haver de suspendre’s, podran participar en el Caga Tió de diumenge a les 17h o bescanviar el seu tiquet a la parada de Fira d’Igualada, per dissabte.

Aquest dissabte, de 12 a 14h i de 17 a 20h la plaça de l’Ajuntament també serà l’escenari d’un espectacle immersiu familiar que duu per títol, la Gran Tempesta. Cada passi dura cinc minuts, i entren grups d’unes 30 persones cada vegada. L’espectacle es durà a terme dins d’una cúpula transparent, de 8 metres de diàmetre a la base, recrea aquelles boles que tenen un paisatge en miniatura en el seu interior, a on “neva” a l’agitar. Dins de la cúpula s’hi ubicarà un xou de llums i de música creat expressament que es reprodueix en coordinació al funcionament de les grans turbines que fan volar confeti, produint la sensació d’estar enmig d’una tempesta de neu. A més, en ser la cúpula transparent de l’espectacle és doble, ja que des de fora el públic pot veure a l’interior a persones de totes les edats jugant amb el confeti com si fos neu.

Diumenge 15 de desembre a les 12 h serà el torn de l’espectacle de contes Neules i Torrons a càrrec de Mònica Torra. L’arbre del senyor Eudald i altres contes, plens de generositat, sorpreses i molt amor que faran reflexionar a petits i grans sobre quin volem que sigui l’esperit d’aquestes festes.

Aquests dies el passeig Verdaguer ha començat a omplir-se de tions arribats a Igualada a passar les festes de Nadal. L’arribada d’aquests tions no respon només a la màgia de la seva presència i esperit festiu, sinó també a la voluntat de fer partícips als més petits, amb la col·laboració de les escoles, la celebració del Nadal a la ciutat.

Les escoles han desplegat la seva creativitat i entusiasme per decorar cada tió amb elements representatius del Nadal a la ciutat. Enguany el bosc màgic dels tions serà a la ciutat durant més dies i podrà veure’s fins al 30 de desembre. A partir d’avui divendres 13 de desembre, ja es podrà gaudir de l’esperit nadalenc en passejar pel passeig Verdaguer i contemplar els tions decorats i apreciar el talent i la dedicació dels joves artistes d’Igualada, qui han contribuït a teixir, amb il·lusió i creativitat, l’atmosfera festiva que envolta la ciutat en aquestes dates tan assenyalades.

Piera

Aquest cap de setmana, 14 i 15 de desembre, Piera organitza la 2a edició de la Fira de Nadal, una cita imprescindible per gaudir de l’esperit nadalenc en família.

L’esdeveniment tindrà lloc al Gall Mullat, amb un ampli horari que permetrà als visitants gaudir de totes les propostes programades: dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. La Fira comptarà amb una gran varietat de paradetes de productes nadalencs, a més de foodtrucks i activitats lúdiques per a totes les edats. Dissabte 14, hi haurà un taller de cistelleria, una activitat de pintacares, el tren dels follets, una batucada, tallers de màgia, un espectacle familiar i es farà cagar el Tió.

Diumenge 15 durant tot el dia hi haurà la caravana del Pare Noel, i com a novetat respecte dissabte, també hi haurà un concert de Swing Engine durant l’hora del vermut i l’espectacle teatral “La Maleta” de Teatre Nu.

El Bruc

El diumenge 15 de desembre El Bruc celebra la Festa d’Hivern del Mercat Origen Montserrat juntament amb la tradicional Fira de Nadal. Una vegada més, doncs, la plaça del Pati de Can Casas s’omplirà de parades de productors del Parc Rural del Montserrat i d’activitats per a tota la família, amb tallers i visita guiada. A partir de les 10h del matí i fins a les vuit de la tarda, els visitants podran comprar vi, mató i formatges, oli d’oliva verge extra. També s’hi podran trobar els productes d’artesania local i creacions de les entitats. Es podrà visitar l’exposició del pessebre de la gent gran i l’exposició d’art. El migdia, els veïns i veïnes, gràcies a la comissió de festes, ens preparen el vermut solidari de la Marató de TV3, amb sessió musical. Per a més informació, consulteu la pàgina web de l’Ajuntament del Bruc.

Rubió

La gran cita de Rubió per aquest diumenge és la 10a Trobada de Cotxes Clàssics, que va de la mà de la Fira de Nadal amb un mercat d’artesans, tallers per als més petits i xocolatada solidària en benefici de La Marató de TV3. L’esdeveniment està pensat per a tota la família, oferint entreteniment i activitats en un ambient festiu i nadalenc.

Vilanova del Camí

Aquest cap de setmana la plaça del Mercat de Vilanova del Camí serà l’escenari de la tradicional Fira de Nadal i Solidària, que enguany arriba carregada d’activitats i propostes per a tota la família, amb l’objectiu d’amenitzar Nadal i promoure la solidaritat entre els assistents.

Dissabte 14, hi haurà un munt d’activitats, com ara un espectacle de màgia, un concert, un ball solidari o un taller de manualitats. Finalment, diumenge 15, hi haurà un taller de tote bag, un espectacle infantil, un concert de gòspel i es farà cagar el Tió.

Copons

Al llarg de tot el dissabte 14, de les 11 h del matí a les 20 h del vespre, es podrà gaudir del tradicional Mercat de Nadal, amb una trentena de parades; artesans de diferents disciplines i d’articles nadalencs que serà acompanyat per un programa d’activitats per a totes les edats.

Al matí, de 10.30 h a 12.45 h es podrà veure arreu del municipi els Urban Sketchers Anoia que immortalitzaran amb els seus dibuixos, els racons i moments més màgics del municipi. Els visitants a la Fira podran veure aquests artistes en acció mentre creen autèntiques obres d’art.

A les 11.30 h tindran lloc tallers i manualitats de Nadal per a nens i nenes. Aquesta activitat, pensada especialment per als més petits, fomentarà la seva creativitat mentre confeccionen decoracions i detalls nadalencs.

A les 12.30 h, es rebrà una visita molt especial, els missatgers dels Reis d’Orient. Els infants tindran l’oportunitat de compartir els seus desitjos amb els patges reials.

A la tarda, a les 16.30 h arribarà un dels moments més esperats, el Cagatió Gegant, seguidament, a les 18h s’ha programat l’espectacle “El poema de Nadal”, una representació carregada d’emoció i simbolisme i que tindrà lloc a la sala polivalent.

A més, diumenge a les 12.30 h, la Copons Band presentarà el seu nou CD i oferirà el seu Concert de Nadal, un recital que combinarà melodies amb l’encant de la música en directe. L’actuació tindrà lloc a la sala polivalent.

Cabrera d’Anoia

El diumenge 15-12-2024, tindrà lloc a la Plaça Canaletes la Fira de Nadal 2024 de Cabrera d’Anoia per La Marató. Des de les 10.00 h del matí fins a les 17.00 h de la tarda, es duran a terme un seguit d’activitats per gaudir i col·laborar el màxim possible amb el programa solidari de La Marató de TV3.

Santa Margarida de Montbui

Dissabte 21 de desembre els artesans, entitats i comerç montbuienc s’aplegaran a la Fira de Nadal del municipi, que prepara, també, jocs i activitats per a la mainada.

La fira serà de 10 h a 15 h al centre comercial urbà Bulevard, i s’hi durà a terme activitats com una ruleta virtual, un taller, les votacions del concurs d’aparadors, una xocolatada, un espectacle i diversos tallers.