Calaf renovarà tot l’enllumenat públic amb els fons Next Generation

L’Ajuntament de Calaf va celebrar el passat dilluns 26 de setembre la sessió ordinària del Ple. Entre els diferents punts de l’ordre del dia hi va haver dues modificacions de crèdit per dotar el pressupost del 2022 de les partides necessàries per afrontar noves despeses.

D’entre aquestes, cal destacar la incorporació d’una partida de 25.363,30 € per iniciar els treballs tècnics previs a la reforma de tot l’enllumenat públic de Calaf que inclourien la redacció del projecte definitiu i el plec tècnic de licitació de les obres, entre d’altres. La renovació de la lluminària pública tindrà un cost d’1.449.047,61 € que seran finançats en un 85% gràcies a la subvenció que el consistori va presentar als Fons Next Generation dins del Programa DUS 5000 i que ha estat concedida per un valor d’ 1.231.690,46 €. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició.

En aquesta línia, al Ple també es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau obligatori per a totes aquelles administracions receptores de subvencions de fons europeus que inclou una sèrie d’accions per garantir la seva correcta aplicació. Els membres de l’oposició també es van abstenir en aquest punt, ja que consideren que haurien d’haver participat en la redacció del pla i ser membres de la comissió de seguiment. El secretari va aclarir que, feta la consulta a la Comunitat de Transparència i Bon Govern de la Diputació, es va copsar que generalment a la resta de municipis les comissions són de caràcter tècnic i estan formades com a Calaf per intervenció, contractació, serveis tècnics… Tot i això, tots els grups sí que van aprovar de forma unitària la declaració institucional sobre la lluita contra el frau en el següent punt.

D’altra banda, van quedar aprovades per tots els grups de forma definitiva la bonificació de l’IBI a l’Associació Unió Calafina i la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants per incloure la gratuïtat del servei d’Infantil 2.

Finalment, es van aprovar dues mocions per unanimitat també: una per l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació i una altra de suport a la campanya No a la MAT de l’Alt Penedès.