Calaf enceta la companya de comerç “El Gran Laureanu” amb premis valorats en 1.500 €

Els comerciants de Calaf celebren el cinquè aniversari de la campanya de Nadal “El Gran Laureanu” que va iniciar-se aquest passat divendres 1 de desembre. El funcionament serà com fins ara, i per la compra a qualsevol dels 35 establiments adherits aquest 2023 s’aconesguiran bitllets laureanus per valor de 0,10 € amb un número per entrar al sorteig del “Gran Laureanu”.

La novetat d’aquest any, és la incorporació d’un quart i un cinquè premi, tots cincs valorats en 1.500€:

• 1r premi: 500€

• 2n premi: 400 €

• 3r premi: 300 €

• 4t premi: 200 €

• 5è premi: 100 €

El sorteig dels “Grans Laureanus” entre tots els números repartits, se celebrarà de forma presencial el 7 de gener de 2024 al Casino de Calaf. El mateix dia, es publicarà la llista dels números guanyadors a les xarxes socials de Calaf Comerç Actiu i de l’Ajuntament.

D’altra banda, des del 8 de gener fins al 28 de febrer, tots els bitllets Laureanus no premiats adquirits durant les festes es podran acumular i deduir en l’import de les compres.

En total, es repartiran 35.500 butlletes amb un 0,10 cèntims de descompte, el que suposarà obsequiar els clients amb més de 5.000 € entre premis i descomptes.

