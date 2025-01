La Biblioteca recorda els 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial amb un cicle de xerrades

Aquest any 2025 en què es compleixen els 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial la Biblioteca Central d’Igualada ha organitzat un cicle de xerrades per explicar alguns dels episodis més desconeguts d’aquesta guerra relacionats amb Catalunya, com un pla secret per desembarcar a la costa catalana o el cas del Marauder. Les conferències aniran a càrrec de Pere S. de Argila, llicenciat en Història i Geografia i col·laborador de la revista de divulgació històrica Sàpiens.

La primera xerrada tindrà lloc el dijous 30 de gener a les 7 de la tarda, per parlar d’El pla secret per fer un desembarcament a Catalunya durant la Segona Guerra Mundial. Un pla que van traçar els nord-americans per neutralitzar el règim franquista, que mai es va arribar a produir. El dijous 27 de febrer el cicle prosseguirà amb El misteri del Marauder, per recuperar de l’oblit el cas d’un avió de les Forces Aèries del Regne Unit (RAF) que es va estavellar davant de les costes de Mataró i van morir tots els seus ocupants.

Aquell fet, en aparença completament menor en el context de l’època, ajudaria a precipitar la fi de la guerra. Finalment, el dijous 27 de març el tema serà ALSOS, els homes atòmics. Aquest era un pla que va idear l’exèrcit americà per esbrinar els progressos nazis en l’àmbit nuclear.

A més de trobar-la reflectida als llibres pròpiament d’història, la Segona Guerra Mundial també ha estat matèria literària en nombroses novel·les, volums autobiogràfics i còmics. Justament en còmics l’any passat es van publicar nombrosos títols que ja han arribat a la Biblioteca, com Adéu, Birkenau, de Ginette Kolinka; el primer volum d’Adolf, d’Osamu Tezuka; o En nombre de Catherine, de Julia Billet. També és molt recomanable la sèrie documental La Segunda Guerra Mundial, de la BBC que tot i ser de l’any 1975 continua sent tot un referent en l’àmbit historiogràfic.