Una gran festa de pijames donarà el tret de sortida a un cap de setmana de Carnaval a Vilanova del Camí, a partir del 7 de març

Vilanova del Camí ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició del Carnaval, una de les festes més esperades de l’any. Enguany, la festa se celebrarà el 7,8 i 9 de març i tindrà novetats destacades, com la incorporació d’un dia extra al programa festiu i un seguit d’activitats pensades per a tots els públics.

Divendres, festa de pijames a Can Papasseit

La regidora de Cultura, Carlota Silva, ha explicat que una de les principals novetats d’aquest any és la Pijamada Party, que iniciarà el Carnaval el divendres 7 de març. “Aquest any hem volgut començar amb una proposta diferent i divertida, on tothom haurà de venir en pijama. No hi ha excuses, tothom té un pijama a casa”, ha explicat.

Durant la festa, que començarà a les 22:00 h, es farà la lectura del pregó a càrrec de la comparsa guanyadora del concurs de la rua de l’any passat, les Darkseason, i la música anirà a càrrec de DJ Gresca, un grup de tres noies DJ que animaran la nit amb un espectacle ple d’energia. “A més, aprofitant que el dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, hem volgut donar un toc femení a l’inici de la festa”, ha afegit Silva.

Durant la Pijamada i el ball de Carnaval del dissabte hi haurà servei de bar que anirà a càrrec de La Xispa qui també s’ocuparà de la decoració del local.

Un dissabte ple d’activitats i la gran rua

El dissabte 8 de març serà un dia intens, amb activitats per a petits i grans. A partir de les 15:15h tindrà lloc el Carnaval Infantil, organitzat per la Gent del Camp del Rei, que fa 39 anys que treballa per mantenir viva aquesta tradició. Manolo Cano, president de l’entitat, ha explicat que el recorregut es mantindrà com l’any passat, amb sortida des de la plaça del Mercat i arribada a Can Papasseit. “És un format que funciona, i cada any la participació creix”, ha assegurat.

Al vespre, entre les 20h i les 21h, la ciutat es vestirà de color i festa amb la gran rua de Carnaval, un dels moments més esperats per les comparses i carrosses. Està previst que les comparses es comencin a concentrar davant de l’Escola Joan Maragall a partir de les 20h, per sortir a les 21h en direcció a Can Papasseit pel carrer de Santa Llúcia. “El nivell de les disfresses i coreografies ha anat en augment i cada any ens sorprenem amb la creativitat dels participants”, ha comentat Cano.

Per premiar aquest esforç, es mantenen els guardons habituals, amb premis de fins a 600 euros, i s’ha afegit un nou premi especial de 600 euros per a la comparsa amb més presència femenina, coincidint amb el Dia de la Dona. “Aquest premi vol reconèixer la importància de les dones en la festa i incentivar la seva participació”, ha explicat la regidora de Cultura.

Després de la rua, la festa continuarà a Can Papasseit amb el ball de Carnaval, amenitzat per l’actuació musical del grup de versions La Oreja de TikTok i, més tard, amb DJ Carter, que farà ballar els assistents fins a les quatre de la matinada.

Un final de festa amb tradició: l’Enterrament de la Sardina

El diumenge 9 de març, el Carnaval posarà el seu punt final amb l’Enterrament de la Sardina, una tradició que es manté viva gràcies a la confraria de la Sardina, formada per membres de l’Associació Cultural Camp del Rei, veïns del municipi i representants de l’Ajuntament.

Els participants es vestiran de dol rigorós i recorreran els carrers al ritme de coreografies tradicionals, com la que es va crear especialment per a aquest acte i la versió del “Paquito el Chocolatero” que es balla cada any. “És una festa carregada d’humor i sentiment, on acomiadem el Carnaval de la manera més divertida possible”, ha comentat Magda Caziu, membre de l’organització.

Un Carnaval que es consolida com a referent comarcal

El Carnaval de Vilanova del Camí s’ha convertit en un referent dins la comarca de l’Anoia, atraient visitants d’altres municipis. “És un Carnaval que genera orgull de poble”, ha destacat Carlota Silva. La col·laboració entre l’Ajuntament, la Gent del Camp del Rei i altres entitats locals, ha estat clau per consolidar la festa any rere any.

“Aquí tothom hi posa el seu granet de sorra perquè el Carnaval sigui un èxit”, ha afegit Manolo Cano. “És una festa de tothom i per a tothom, i cada any ens esforcem per fer-la encara millor”.

Amb tot, el compte enrere ja ha començat. Aquests dies, les comparses ja es poden inscriure al concurs. La mateixa web permet adjuntar la documentació que es requereix per participar amb un vehicle.