Bellprat barra el pas als macroprojectes d’energies renovables

Bellprat ha decidit alçar-se contra els diferents projectes d’instal·lació d’energies renovables i també del pas de la línia d’alta tensió pel municipi i divendres va celebrar una acte simbòlic per “fer saber a les empreses especuladores, a les administracions i a la societat en general que es declaren sobirans per decidir com volen fer les coses al seu municipi”.

Els veïns del municipi denuncien que un poble de 50 cases ha de suportar un macro parc fotovoltaic de 65ha, a 500 metres del poble- i a escassos metres de les masies que en quedaran envoltades-, darrera del qual s’hi alçaran 10 aerogeneradors de 200 metres d’alçada. La gota que ha fet vessar el got son les torres de molt alta tensió que està previst instal·lar-hi en el pas de la línia que va des de la Franja fins a Hostalets de Pierola.

Els vilatans d’un dels pobles més petits de la província de Barcelona, diuen estar cansats “del greuge i la humiliació de veure com es planeja la destrucció del municipi en nom de les energies renovables”. “Bellprat és petit, és humil, no té recursos i no es pot defensar. Per contra, ha de litigar contra multinacionals, empreses amb recursos i subvencionades pels fons NextGeneration. Indefensió que les administracions reforcen amb lleis que es modifiquen una i altra vegada, i les que calguin, per fer aquests disbarats”, critiquen els veïns del municipi.

Així doncs, des del passat divendres 17 de juny de 2022, l’entrada al terme serà restringida i qualsevol projecte o actuació haurà de ser consensuada per consell del poble.