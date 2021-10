Avui divendres comença el Ral·li Catalunya, que passarà per l’Anoia

Avui divendres a les 8 del matí ha començat el Ral·li Catalunya-Costa Daurada, l’únic a Catalunya i a l’estat espanyol puntuable pel campionat del món de l’especialitat, organitzat pel RACC amb la base a les instal·lacions de Port Aventura.

Després de bastants anys, la comarca de l’Anoia torna a ser protagonista, doncs aquest ral·li tornarà a circular per les carreteres anoienques, sent l’única comarca no tarragonina pel que transcorrerà.

En les darreres edicions per anar cap al primer tram de Querol, els cotxes anaven de Santa Coloma de Queralt cap a Pontils, sense passar doncs per les carreteres de l’Anoia. Enguany aniran per la carretera que va pel terme municipal de Bellprat, cap a les quatre carreteres de Santa Maria de Miralles i d’allà cap a l’inici del tram que ara s’anomena Querol-Les Pobles.

Dissabte el pas per les carreteres dels dos municipis anoiencs serà doble, el matí i a primera hora de la tarda. Així, la sortida del primer participant pel tram de Querol-Les Pobles serà a partir de les 9h.37’ i a les 15h.07’.

Els tres trams cronometrats d’aquest divendres seran els de Vilaplana, La Granadella i Riba-roja que es repetiran dues vegades cadascun d’ells. El dissabte, els de Savallà, Querol-Les Pobles, El Montmell dues vegades cadascun i una vegada el tram urbà de Salou. El diumenge dos seran els trams a disputar, els de Santa Marina i Riudecanyes.

L’actual campió del món, el pilot francès Sébastien Ogier copilotat pel també francès Julien Ingrassia, arriben a Catalunya liderant el campionat amb la possibilitat de tornar a proclamar-se campions ja que el ral·li català és el penúltim puntuable, ja que al cancel·lar-se el de Japó, el campionat finalitzarà a Monza.