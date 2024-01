Avui, cavalcada amb un miler de patges, quatre tones de caramels, 1.900 paquets i una gran sorpresa per a tothom!

Publicitat

Avui és el gran dia. Tot ja és a punt per a la culminació de la Festa de Reis amb l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat d’Igualada i a tots els racons de l’Anoia.

A la capital a les 17:15h, al Passeig Verdaguer, hi haurà un concert a càrrec de les bandes de música de la Unió Filharmònica d’Amposta, la Banda de Música del Prat de Llobregat i la Banda de Música d’Igualada; i la rebuda de les autoritats a Ses Majestats.

Tot seguit i als volts de les 6 de la tarda, els tres reis acompanyats de centenars de patges iniciaran la cavalcada pels carrers del centre d’Igualada. Les escales tornaran a enfilar-se pels balcons durant el recorregut, com a preàmbul del repartiment, que s’iniciarà un cop acabada la cavalcada.

Just abans que Ses Majestats comencin el seu camí pel centre de la ciutat, es llençaran coets per anunciar l’inici de la cavalcada. Començarà a les 18:00h, pel recorregut habitual del passeig Verdaguer, avinguda Pau Casals, avinguda Caresmar, Soledat, plaça del Rei, Sant Jordi, i les rambles General Vives, Sant Isidre, Nova i plaça Castells.

Un cop finalitzada, començarà el repartiment dels regals a les cases.

Sorpresa per veure la carrossa d’en Faruk

A més la Comissió de Reis d’Igualada té preparada per al Patge Faruk una gran sorpresa per aquesta nit. Un regal de la ciutat cap al Patge Faruk que serà històric. Es tracta, tal i com ja va anunciar la Comissió, d’una carrossa que a partir d’ara farà servir en Faruk durant la cavalcada cada cinc de gener. La seva realització, de la qual ha tingut cura una empresa de la ciutat, és una al·legoria a Igualada des de diversos punts de vista, i el seu resultat final s’ha mantingut en estricte secret fins avui mateix.

Xifres

La Cavalcada dels Reis d’Igualada comptarà aquesta nit amb un miler de patges, retornant així a les xifres prepandèmiques. N’hi ha un centenar més que l’any passat. En total, entre repartiment, jeeps, carrosses acompanyants del Patge Faruk… ratllarà el miler de patges!

Segons que han indicat els organitzadors, durant la festa es repartiran fins a 4.000 kilos de caramels, i els patges faran arribar a les cases un total de 1.900 paquets, aproximadament. Per a fer possible el repartiment a tots els barris d’Igualada, col.laboraran en la logística diverses empreses de transport oferint entre 35 i 40 camions.

La cavalcada de reis d’Igualada comptarà amb una zona tranquil·la pensada i habilitada per a totes aquelles persones amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional, persones grans o tothom qui vulgui gaudir de la festa en un entorn tranquil. La zona és propera a l’inici de la cavalcada per facilitar els temps d’espera dels usuaris de la zona tranquil·la. És una zona àmplia dins el recorregut habitual on, en cas de necessitat, els usuaris podran mirar-ho des de la distància o anar a espais propers com el parc de Cal Badia o la Plaça del Sant Crist.

Compartir