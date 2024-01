Aquest divendres l’Orient serà protagonista amb els Reis Mags i els dakarians anoiencs

Publicitat

Pels nens i nenes d’Igualada i comarca de l’Anoia, aquest divendres els Mags de l’Orient arribaran carregats de joguines i regals. Pels participants anoiencs del Dakar 2024 a partir d’aquest divendres, els hi espera milers de km per les terres de l’Orient.

Efectivament, el dia 5 comença el Dakar a Al-Ula a l’Aràbia Saudita, un ral·li raid que acapara l’atenció per la seva singularitat i també perquè durant els seus quinze dies de durada no hi cap més prova important de l’esport del motor.

L’Anoia com cada any hi estarà molt ben representada i a més amb possibilitat de victòria, si més no de pujar al podi. I no és fer pas volar coloms. Els protagonistes de la possible gesta són dos copilots, l’odenenc Àlex Haro i l’altre l’igualadí Armand Monleón.

Haro és el copilot de l’osonenc Nani Roma l’únic pilot català i espanyol en guanyar el Dakar en moto i cotxe, hi participen amb un Ford oficial. Monleón ho fa de copilot del jove pilot brasiler Lucas Moraes amb un Toyota oficial i que ja a l’any passat es va classificar tercer.

Com ja és habitual l’igualadí Jordi Viladoms serà el director esportiu de KTM, Gas Gas i Husqvarna. Oriol Balcells cap de mecànics d’Honda, Jordi Vidal assistent de Nasser Al Attiyah i el pare d’Armand Monleón amb un camió d’assistència de motos i cotxes.

El Dakar d’enguany consta de dotze etapes, amb un recorregut de 7.891 km, dels que 4.727 km seran cronometrats per acabar el divendres 19 d’aquest mes. El dia 13 serà jornada de descans a Riad. Entre els dies 11 i 12 hi haurà l’etapa marató enguany amb novetats i que pot ser decisiva a l’hora de la classificació final.

