Autoestima… la clau per a una vida pròspera

Si hi ha alguna cosa que com a éssers humans perseguim i anhelem és sentir que la nostra, és una vida pròspera en tots els sentits i en què gaudim d’un estat de Bé-Estar.

Tot i que segurament tindràs el teu propi concepte, parlem d’una vida pròspera quan:

• Tenim cobertes les nostres necessitats bàsiques

• Gaudim d’un bon estat de salut física, emocional i mental.

• Podem gestionar adequadament les experiències que vivim

• Ens desenvolupem professionalment

• Evolucionem a nivell personal, en la motivació de crear a cada etapa de la vida, la nostra millor versió.

• Sentim la necessitat de cuidar i cuidar-nos.

Tot això i allò que tu que estàs llegint això puguis afegir, té molt a veure amb l’Auto-Estima, un concepte que parla d’amor propi, autocura, respecte i evolució personal.

Si bé fins fa uns anys, la prosperitat estava més associada a “tenir”, a la possessió de béns materials o a l’èxit professional; mai com ara la vida ens està mostrant la importància de connectar-nos amb el “Ser”, amb el nostre jo més autèntic, com a única forma de descobrir les nostres potencialitats, superar allò que ens limita i construir una vida saludable i amb sentit.

Immersos en una societat individualista, amb índexs creixents de fracàs escolar, deteriorament de la salut mental i violència; queda clar que el canvi només pot venir d’una intervenció global en què els governs i altres institucions tenen la seva part i nosaltres només podem fer…el que és a les nostres mans, que és canviar per dins, per aportar el millor cap a fora!

Per això és tan important desenvolupar una bona autoestima, un procés que la majoria de vegades necessita l’acompanyament d’un professional de la Teràpia o el Coaching, per poder dur a terme un treball profund en què la integració dels aprenentatges és fonamental.

Així com un tren inicia el seu trajecte fent parades a cada estació, desenvolupar una bona Auto-Estima requereix explorar aspectes tan importants com l’auto-cura (la capacitat per cuidar-nos físicament, emocionalment i mentalment), l’auto-concepte (La imatge que tenim de nosaltres mateixos i com ens parlem), l’establiment de límits saludables (saber dir no a persones i experiències que no sumen) o el Respecte a les emocions, pensaments i experiències per les que passem a cada moment.

En resum… sentir-nos merèixer una vida saludable, reeixida i conscient, no només a nivell personal sinó també professional i econòmic.

El desenvolupament d’una bona autoestima es plasma en el sentiment de vàlua, en la capacitat per gaudir de l’èxit i gestionar equilibradament les experiències difícils, en la facilitat per buscar recursos, en la necessitat de viure des del que motiva i il·lusiona, la sensació interna que som mereixedors d’alguna cosa millor i en el compromís que posem al servei d’aquest objectiu.

Potser… només potser, aquest és el millor moment per “recalcular la ruta” a la nostra brúixola interna i canviar de direcció per construir una nova realitat.

T’hi apuntes?