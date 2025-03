L’artista del Bruc Gisela, nova concursant de “Tu cara me suena”

L’artista del Bruc, Gisela Lladó, serà una de les concursants de la dotzena edició de Tu cara me suena, el conegut programa televisiu d’imitacions musicals presentat per Manel Fuentes i protagonitzat per personalitats del món de l’audiovisual de tot l’Estat espanyol. Antena 3 ha anunciat aquest dimarts que ja ha començat la gravació dels programes.

Gisela compartirà escenari amb Ana Guerra, Bertín Osborne, Manu Baqueiro, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. Els membres del jurat seran Àngel Llàcer, Florentino Fernández, Chenoa i Lolita Flores.

D’Operación Triunfo a la gala dels Oscars

Cantant, actriu, compositora, productora, col·laboradora i presentadora de televisió i actriu de doblatge, Gisela va saltar a la primera línia amb la seva participació en la primera edició de Operación Triunfo. En el terreny musical compta amb nou discos d’estudi i ha participat en dues edicions del Festival d’Eurovisió i en el Festival Vinya del Mar 2003, guanyant dues gavines de plata a Millor intèrpret i Millor Cançó. Ha treballat en diverses pel·lícules de Disney, sent la més popular Frozen, on posa veu cantada a la seva protagonista. Gràcies a aquest treball, Gisela va actuar a la gala dels Premis Oscar de l’any 2020. Destaca també el seu treball com a actriu de doblatge en diverses pel·lícules infantils i també en teatre musical, on ha treballat en musicals com Grease: el musical de tu vida, El diluvio que viene o 40. El musical.