Igualada destinarà 110.000 euros en subvencions per a les empreses

Aquesta setmana s’ha aprovat el decret de convocatòria de subvencions per empreses pel 2023. Aquest any es mantenen les dues primeres línies d’ajuts proposades l’any passat per a empreses de nova creació i ajuts a l’adaptació i millora de l’activitat empresarial.

Com a novetat s’ha creat una tercera línia d’ajuts adreçada a comerços i establiments a peu de carrer que té un doble objectiu: per una banda la millora de la il·luminació de l’establiment i per altra la renovació global de l’establiment comercial o de serveis.

S’entén aquesta millora global en el marc de les categories d’accessibilitat, renovació de mobiliari, aparadors i retolació, digitalització que aporti innovació en la millora de l’establiment, redistribució del local, climatització, instal·lació elèctrica, millores en l’enllumenat i, paviments i revestiments.

Poden ser beneficiaris d’aquestes tres línies de subvencions totes les empreses amb títol habilitant, que generin activitat econòmica al municipi d’Igualada, tant si són persones físiques com jurídiques.

El pressupost previst per a les tres línies de subvencions és de 110.000 euros. Per la primera línia, adreçada a empreses de nova creació l’ajut pot anar de 500 € a 3.500 €. La segona línia que té com objectiu que les empreses realitzin plans estratègics en el seu procés de reorientació de l’activitat empresarial, poden obtenir un ajut que va dels 2.000 € i 5.000 €. En el cas de la tercera línia les ajudes adreçades a establiments i comerços a peu de carrer, per tal de fer millores en il·luminació i renovació global poden obtenir un ajut entre 400 € i 1.500 € si és un projecte d’il·luminació i entre 400 € i 5.000 € si és tracta d’una renovació global de l’establiment.

El període per presentar les sol·licituds s’obrirà el 3 de juliol i finalitzarà el 15 de setembre.

La setmana passada el Departament de Dinamització Econòmica ja va dur a terme una sèrie de presentacions de les tres línies de subvencions; una primera que es va fer a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, on hi van assistir gestories i consultories i la segona que és va fer en format on-line, on van ser-hi present al voltant d’unes 40 empreses de la ciutat, per tal de conèixer de primera mà les particularitats i novetats de les subvencions.

El 2022 es van donar ajuts a 48 empreses

L’Ajuntament va destinar 89.952,07 euros el 2022 a atorgar subvencions a 48 empreses de la ciutat.

– Empreses de nova creació; 21 empreses

– Empreses que han iniciat un procés de transformació: 16 empreses

– Empreses que han millorat la seva il·luminació exterior en façanes i retolació:11 empreses.