Igualada impulsa un projecte per fer 12 pisos de protecció oficial a l’antiga fàbrica Depunt

L’Ajuntament d’Igualada ha rebut una subvenció de 600.000€ dels fons europeus Next Generation per impulsar una promoció d’habitatges de protecció oficial a l’edifici de l’antiga fàbrica Depunt, situat al costat de la zona blanca d’aparcament de l’Avinguda Balmes construït l’any 1950.

Es preveu que el promotor d’aquesta promoció público-privada sigui una cooperativa d’habitatges que s’escollirà a través d’un procediment de pública concurrència. Aquesta cooperativa serà qui rehabiliti la finca i posteriorment en gestioni els habitatges. El projecte contempla que es puguin edificar 12 habitatges qualificats de protecció oficial.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha valorat molt positivament aquest projecte que amb la subvenció provinent dels fons europeus podrà tirar endavant, “un projecte público-privat que comptarà amb l’opció d’una cooperativa d’habitatges com a promotora i gestora d’aquests futurs pisos de lloguer assequible”.

Està previst que la planta baixa sigui adquirida per l’Ajuntament després que en el ple d’aquest dimarts s’aprovés la modificació de crèdit per executar la compra i poder integrar-la al projecte, tal com era necessari per poder obtenir la subvenció de fons europeus que atorga, en aquest cas, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Castells ha recordat que aquesta promoció se suma als 81 pisos que actualment es troben en fase de licitació: 24 habitatges de protecció oficial al carrer de Serra i Constansó, 36 pisos de protecció oficial del carrer Virtut, 12 al carrer Sant Carles i 9 habitatges lloguer assequible carrer Comarca a les antigues oficines d’Aigua de Rigat.