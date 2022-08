Aquest dissabte, Jordi Savall a la Brufaganya

Demà dissabte 6 d’agost, a dos quarts de 10 de la nit, a les Nits Musicals de la Brufaganya es celebrarà el concert amb els músics Jordi Savall i Xavier Díaz-Latorre. Tots coneixem l’excel·lència interpretativa d’ambdós músics dedicats plenament a la música antiga.

Jordi Savall és una de les persones més polivalents en aquest àmbit, fa més de 50 anys que difon pel món meravelles musicals abandonades a la indiferència i l’oblit. I que realitza una incansable activitat com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tan musicals com culturals.

És fundador, junt amb Montserrat Figueras, dels grups musicals: Hespérion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, amb una participació fonamental en la pel·lícula, Tous les matins du monde i creador del seu propi segell discogràfic Alia Vox. La seva producció discogràfica ha estat mereixedora de nombrosos guardons, i la seva fecunda carrera musical ha estat reconeguda amb les més altes distincions internacionals.

Els seus programes de concerts han convertit la música en un instrument de mediació en favor de l’entesa i la pau entre pobles i cultures diferents i sovint fins i tot enfrontades. En les seves formacions hi ha músics àrabs, israelians, turcs, grecs, armenis, afganesos, mexicans, dels Estats Units… No en va ha estat designat ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural (2008) i junt amb Montserrat Figueras, Artistes per la Pau dins del programa Ambaixadors de bona voluntat de la UNESCO.

Des de fa anys que col·labora amb Xavier Díaz-Latorre, un dels intèrprets més reconegut pels seus col·legues com un dels millors que hi ha actualment. Els intèrprets d’instruments de corda polsada de música antiga dominen instruments com el llaüd, la tiorba, l’archillaüd i altres. També és una persona que es caracteritza per una gran i exitosa activitat professional. A més d’intèrpret és director coral i orquestral. Està implicat en el món de l’òpera barroca, té el seu propi conjunt vocal i instrumental, Laberintos ingeniosos. Ha rebut premis d’interpretació a França i Espanya.

Les entrades per aquest concert ja fa setmanes que estan exhaurides, mostra palpable de l’interès que el mestre Savall desperta entre el nostre fidel públic. Només en cas d’anul·lació d’alguna se’n podran obtenir.

Com sempre es podrà berenar durant la tarda i tindrem l’oportunitat única de compartir la xocolata desfeta de després del concert amb el mestre Savall i amb Xavier Díaz-Latorre.