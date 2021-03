Aquest any tampoc hi haurà la tradicional processó del Sant Crist d’Igualada

Aquest divendres dia 19 de març, festivitat de Sant Josep, a 2/4 de 8 del vespre, i a la Basílica de Santa Maria tindrà lloc el cinquè dels Misereres o Divendres de Pregària al Sant Crist d’Igualada, que enguany estan dedicats a la pandèmia del Covid 19. En aquesta ocasió, es pregarà especialment pels malalts de la pandèmia. Presidirà la celebració la comunitat dels Frares Caputxins d’Igualada. Dirigirà els cants Florenci Oliva acompanyat a l’orgue per Lluís Victori, organista de la basílica.

Divendres passat, el quart dels Misereres pregà especialment per la gent que està sofrint les conseqüències econòmiques d’aquesta pandèmia. Presidí la celebració Mn Eduard Flores, rector in solidum de la parròquia de Santa Maria i president de Càritas Anoia-Segarra, entitat que entre moltes altres es dedica a l’atenció de les persones en risc d’exclusió econòmico-social.

Festa del Sant Crist

Tot i que les circumstàncies han millorat respecte el 2020, és evident que la situació actual no permetrà celebrar els actes com s’havia fet tradicionalment, doncs òbviament les diferents activitat han d’adaptar-se a les restriccions derivades de la pandèmia del covid 19. D’aquesta manera, cal indicar que el sisè dels Misereres que tradicionalment es celebrava a l’Església de la Pietat, en l’escaiença de la festa patronal, tindrà lloc enguany a la Basílica de Santa Maria, doncs l’escenari permetrà encabir la bona munió de fidels que habitualment es reunien a l’Església de la Pietat.

El dimarts dia 6 d’abril, dia de la Pasqua Igualadina, hi hauran dues Misses Solemenes seguides d’un acte processional amb la imatge del Sant Crist a l’interior de de la Basílica. Les dues celebracions tindran lloc a les 11h del matí i a les 18:30 h de la tarda.

Degut a les mesures que cal prendre per la situació pandèmica, i que obliga a reduir i controlar l’aforament dels llocs de culte, per entrar a la Basílica el dia del Sant Crist caldrà reservar plaça al Despatx Parroquial de Santa Maria (C/ Santa Maria 8), des del dilluns 22 de març al dimecres 31, d’11 a 12 del matí i de 5 a 7 de la tarda. Per a més informació al respecte es pot trucar al 933800040.