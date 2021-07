Antoni Font agafa el relleu de Joan Mateu al capdavant del Rotary Club

El passat divendres 16 de juliol va tenir lloc el tradicional acte de canvi de junta del Rotary Club Igualada. En aquest cas, el past president, Joan Mateu, donava pas al nou president, Antoni Font i ho feia en un emotiu acte que va tenir lloc als jardins del Castell de Tous.

Seguint les costums del Rotary, es va a procedir al “Canvi de Collars”, protocol que consisteix en el lliurament dels estris de cada càrrec de la Junta sortint a la Junta entrant, simbolisme que visualitza la història de cada Club. En el cas de Rotary Igualada, és el collar de President, una banda que porta una plaqueta per cada nom dels 32 presidents que han assumit aquesta tasca.

Així, els membres de la nova Junta són Antoni Font com a president, Joan Mateu com a past president, Jaume Solano com a macer, Francina Bosch com a secretària i Núria Díaz com a tresorera. L’acte va comptar amb gran part dels socis i sòcies del Rotary Club Igualada, amics del Rotary Club Vilanova i la Geltrú i amb Xavi Pineda, assistent del Governador. Tot en un acte, marcat per les normes de seguretat.

En Joan Mateu, president sortint, en el seu discurs va agrair la col·laboració de tots els socis i en especial a la junta, sobretot en un any tan difícil, on tot i no poder dur a terme moltes activitats, sí que algunes s’havien pogut realitzar i amb molt èxit com la campanya anual per pal·liar la pòlio amb 1.400 euros de recaptació, la plantada d’arbres amb un total de 325 alzines plantades o el concert benèfic, que finalment es va poder celebrar i la recaptació permetrà rehabilitar una aula de formació per a Càritas.

El nou president, Antoni Font, va manifestar que entomava la presidència amb “responsabilitat, il·lusió i esperança” i va lloar el treball del seu antecessor. En el marc de la situació actual i fent referència a l’any viscut, Font va dir que “tornant a la força d’ensortir-nos-en: el Rotary ha nascut per això: per mirar endavant i millorar el nostre entorn. El Rotary és solidaritat, és germanor, i és treball incansable per a la comunitat. I ara, més que mai, ens cal de continuar amb aquests valors”.

Per acabar, el nou president va fer entrega d’una distinció Paul Harris al president sortint, Joan Mateu, “per tota la dedicació d’aquest any. La teva perseverança i el teu esforç han fet del Rotary la eina que volem que sigui: un creador de lideratges, un suport a la comunitat i un lloc per fer xarxa”. Aquesta distinció es va instaurar el 1957 per Rotary Internacional i és un reconeixement a la gent que es creu que ha treballat per la comunitat. Sempre s’entrega al president sortint però aquest any es va fer una excepció i la junta va decidir fer entrega d’un altre Paul Harris a la sòcia i regidora de sanitat a l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, “per les teves extraordinàries dosis de professionalitat, de temperament, d’innovació, de solidaritat i de resiliència, i també de lideratge, que has demostrat lluitat per la nostra comunitat com ho has fet amb motiu de la situació que es va viure a Igualada durant la Covid19”.

Per acabar, tots els assistents van poder gaudir de la representació de la llegenda “La cérvola blanca” de la companyia de teatre “Teatre Nu” del municipi que va acollir l’esdeveniment, Sant Martí de Tous.