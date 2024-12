Anna Vallbona, al capdavant del comerç de Capellades

Anna Vallbona, ens parla dels reptes i oportunitats del comerç local i de les iniciatives per dinamitzar el sector i fomentar el consum de proximitat.

Com afronten els comerços de Capellades la campanya de Nadal aquest any?

Els comerços de Capellades afronten la campanya de Nadal amb molta il·lusió i esforç, conscients de la importància d’aquest període per al sector. Aquest any hem creat uns vídeos promocionals organitzats per sectors de comerços i serveis de Capellades. L’objectiu és mostrar que al nostre poble hi ha de tot: des de botigues especialitzades fins a serveis de proximitat. Aquests vídeos són una manera visual i atractiva de afavorir la diversitat i qualitat del comerç local, i els compartirem a les xarxes socials per arribar al màxim de persones possible.

Quines accions s’han preparat per atraure més clients i dinamitzar el comerç local durant aquesta època?

Cada comerç ha preparat la seva pròpia campanya, adaptant-se a les necessitats i particularitats de la seva clientela per oferir una experiència personalitzada. A més, com a associació, col·laborem en activitats tradicionals com la Cavalcada de Reis i l’organització del Tió de Nadal, que sempre són esdeveniments molt esperats i que ajuden a dinamitzar el poble. Aquestes iniciatives, juntament amb la decoració i l’ambient festiu, contribueixen a fer de Capellades un lloc especial per viure i gaudir de Nadal.

Com veus la resposta de la comunitat davant la compra local per Nadal?

La comunitat de Capellades sempre ha mostrat un gran suport als comerços locals, especialment durant Nadal. Tot i això, és important remarcar que sense una consciència clara de la comunitat envers el comerç local, les grans superfícies i la venda en línia poden acabar enfonsant de mica en mica els petits negocis. Notem un fort sentiment de solidaritat i compromís amb el comerç de proximitat, cosa que ens motiva a seguir innovant i oferint el millor servei possible.

Heu notat algun canvi en les preferències de consum en els darrers anys?

Sí, hem observat que cada cop més clients valoren la sostenibilitat i la qualitat dels productes. També hi ha un augment en la demanda de productes personalitzats i experiències úniques, cosa que ens anima a adaptar les nostres ofertes per satisfer aquestes necessitats.

Hi ha alguna iniciativa conjunta o col·laborativa amb altres comerços o entitats per potenciar les vendes nadalenques?

Sí, col·laborem activament amb altres entitats locals en esdeveniments destacats com la Cavalcada de Reis, que és una de les activitats més esperades i que atrau moltes famílies al poble. Aquesta col·laboració ajuda a crear un ambient màgic i festiu que beneficia tot el comerç local. A més, continuem organitzant activitats al carrer i accions conjuntes per promoure la compra de proximitat i dinamitzar els negocis durant aquestes dates.

Quines dificultats han d’afrontar els comerços de Capellades durant aquestes dates i com estan adaptant-se per superar-les?

Una de les dificultats principals és la competència del comerç en línia i les grans superfícies. Per fer-hi front, apostem per la proximitat, el tracte personalitzat i una experiència de compra única.