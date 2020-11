Anna Cervera (Zoom): “El format online ens permetrà mostrar solucions tecnològiques que donen cobertura a esdeveniments virtuals”

L’Anna Cevera és la codirectora, juntament amb el Jordi Comellas, del Zoom Festival, el 18è Festival Internacional de Continguts Audiovisuals que des de dimarts 24 i fins el diumenge 29 de novembre es durà a terme.

El Zoom va néixer l’any 2003 a Igualada amb l’objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva i atorgar reconeixement a un gènere que, en un principi poc valorat, ha aconseguit evolucionar fins el punt de diluir la línia que separa el cinema de la televisió. Va ser el primer festival de l’estat espanyol que va apostar pel cinema creat per a la petita pantalla.

El festival, organitzat per l’Ateneu Igualadí, compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’associació de festivals i mostres de cinema Catalunya Film Festivals.

Enguany, a causa de la pandèmia de la covid-19 es viurà un Festival diferent, en format virtual, on la creació audiovisual feta en temps de pandèmia hi serà molt present.

Amb l’Anna Cervera n’hem parlat.

Aquesta serà una edició del Zoom diferent, atípica. Com es presenta?

És una edició que és com si fos la primera, amb el canvi de format que s’ha hagut de fer a causa de la pandèmia. Com que la situació general ja ens feia pensar que arribaríem al novembre sense possibilitats de fer-ho presencial, ens vam plantejar el repte de fer-ho en format online, considerant-ho una oportunitat per mostrar aquelles solucions tecnològiques que donen cobertura a esdeveniments virtuals i que també formen part de la indústria audiovisual. Tot això ho hem aglutinat a la gala de cloenda. Els continguts del Festival es podran veure en streaming a través de la nostra pàgina web, tret d’un documental que és una estrena, Feels Good Man, que es podrà veure per Filmin.

La nostra intenció és dimarts fer l’acte d’obertura a l’Ateneu Cinema amb la projecció del documental 100×100 Tito, amb l’aforament reduït que marquin les autoritats sanitàries; així com també ens agradarà poder fer la projecció del guanyador de la Secció Oficial, el diumenge al vespre al Teatre de l’Ateneu, com és habitual.

Intentem que la projecció inaugural sigui sempre una estrena i que siguin estrenes d’aquí, i enguany hem optat per aquest documental 100×100 Tito que participa en la categoria d’esports. Es tracta d’un documental inèdit de Barça Studios i duran l’acte es farà una presentació del documental amb la participació de persones de l’entorn més proper de Tito Vilanova, com els entrenadors Jordi Roure i Aureli Altimira.

On i com es poden adquirir les entrades per a les projeccions?

Tot el que és online és gratuït i a través de la nostra web. Amb la plataforma ZoomLive que és el nostre canal d’emissió, es podran anar visionant els continguts amb un registre previ que demana el sistema. Per a les projeccions presencials, si es poden fer, posarem les entrades a la venda a cost zero però sí que s’han de reservar les entrades pel tema de l’aforament.

Els Premis Zoom d’aquest any són els mateixos que els altres anys o hi ha variacions?

S’han mantingut tot els premis de la Secció Oficial que dona el Jurat, conservem el Premi DO Catalunya a la Millor producció de televisió en català i també continuem els premis instagramer i youtuber, a més del premi que vam crear durant el confinament, que és la Millor Producció Audiovisual del Confinament. El premi que enguany no donem és l’Auguri Sita Murt.

Durant el primer confinament, a la primavera, es va obrir la secció “Millor producció audiovisual del confinament”. Ha tingut èxit la proposta?

Sí, vam rebre unes 120 propostes de to tipus i de tot arreu i el jurat ho ha tingut certament complicat només triar-ne una entre tantes.

A la secció oficial hi participen 45 produccions. Què en podríem destacar?

Destacaríem sobretot la qualitat de les propostes presentades a totes les seccions. Podrem veure, per exemple, una ficció de la RAI que serà estrena aquí, que és un biopic de l’Alberto Sordi. Podrem veure produccions estrangeres que reflecteixen l’impacte de la pandèmia en altres països. També podrem veure en obert, amb registre previ, un capítol indèdit de la sèrie El palmar de troya.

Destacaria les estrenes: Los espabilados, la nova sèrie d’Albert Espinosa que es podrà veure properament a Movistar+; The Riders, la nova aposta de playZ, una plataforma digital de ficció juvenil; i l’estrena a l’Estat el documental americà Feels Good Man, que serà per Filmin, tal com hem dit anteriorment. Aquest documental ha tingut molt èxit perquè es basa en un personatge de còmic que es va convertir en un símbol de l’extrema dreta sense que el seu creador l’hagués concebut així.

Aquesta edició el Premi d’Honor serà per a Jordi Évole.

El Jordi Évole sempre ha estat un referent a la televisió i és una garantia de qualitat.

També es lliura el premi del jurat del “Festival Confitats en curt” d’Òmnium Cultural.

Sí, és una col·laboració amb l’entitat, amb qui ja venim col·laborant des de fa uns anys i com que ells van crear aquest premi també durant el confinament, vam veure interessant incloure el lliurament d’aquest guardó en el Festival.

Les Zoom Class continuem fent-se?

Sí, i amb el propòsit que els creadors dels programes puguin parlar a nivell professional de les seves creacions i interactuar amb els alumnes que assisteixin a les sessions. Estem rebent moltes inscripcions a les classes virtuals i ens fa la sensació que aniran bé, perquè la gent jove ja està acostumada a fer classes virtuals.

Com serà la gala de cloenda que se celebrarà el proper dissabte 28?

Quan vam començar a plantejar-nos el festival d’enguany també vam veure que la gala de cloenda podria ser una oportunitat per mostrar les innovacions tecnològiques i les solucions que hi ha per dur a terme actes virtuals. Les empreses s’hi han sumat i tindrem una gala amb hologrames, amb realitat augmentada i fins i tot un espai com de videojoc previ per als convidats on podran accedir amb forma d’avatar i interactuar entre ells per suplir d’alguna manera la falta de caliu presencial i a la vegada passar una bona estona divertida. Tot plegat serà una experiència novedosa.

Es podrà seguir en directe a través de la plataforma ZoomLive, dins la web del festival, i des de l’Instagram del Zoom Festival. Serà conduïda per Candela Figueras i es podrà veure en diferit per La Xarxa de Televisions Locals i Televisió de Catalunya.

Creus que el format virtual que s’ha fet necessari per a l’edició d’aquest any perdurarà en les properes edicions?

Penso que aquest experiment ens aportarà coses xules i a la vegada l’espectador ha agafat un hàbit de consum audiovisual diferent. Diria que algunes coses quedaran i ajudaran a fer créixer els esdeveniments en general. Per altra banda, és bo recuperar tot el que ara hem deixat de banda de la presencialitat i el contacte humà, perquè són les emocions compartides les que donen sentit a un festival, sigui quin sigui. Però gràcies a les eines tecnològiques aquest any podem fer el Zoom.

El fet que hagi augmentat molt el consum dels continguts audiovisuals a través de la televisió o altres dispositius entre el públic ha influït en l’arribada de més material?

Ho hem notat especialment en els vídeos que ens ha enviat del confinament, on la gent s’ha espremut el cervell per ser creatius i treure suc del que tenien a l’abast. Hi ha hagut un gran augment de contingut audiovisual a les xarxes, en general.