“Estem molt agraïts amb els clients, tothom s’ha conscienciat amb el producte de proximitat”

Entrevista a Vicenç Jiménez Valle, propietari de Cal Vicenç

Quin tipus de productes fabriqueu a Cal Vicenç? Què hi podem comprar?

Fabriquem productes làctics artesans. Hi podeu trobar: mató, formatge fresc, iogurts, pastís de formatge i flams de diferents sabors, com ara mató, cafè, torró, ou, vainilla i cacau.

Us encarregueu de l’elaboració i també de la distribució?

Sí, elaborem i també distribuïm tots els nostres productes.

Quantes persones sou a l’empresa? Com us repartiu les tasques?

Som tres, la meva dona, la meva filla i jo i ho fem tot entre tots tres.

Com va començar el negoci? Per què vau decidir fer làctics?

El meu pare ja distribuïa productes alimentaris, entre ells el mató. I després, vam decidir també començar a elaborar-los.

Cap dels vostres productes porta gluten? Ho feu així des de l’inici? És una cosa que us diferencia?

Sí, cap dels nostres productes porta gluten. Des de l’inici és així. I això és quelcom que diferencia als nostres productes.

La llet i els productes que feu servir són de granges vostres? És producte tot provinent de l’Anoia?

No tenim granges pròpies. Però sempre hem buscat treballar amb la màxima qualitat i amb productes de proximitat. Per això, la matèria primera l’agafem actualment a Abrera.

Quin és el vostre producte estrella, aquell que més demanda té?

Estem contents perquè tots els productes agraden molt, però podríem destacar el mató, el pastís de formatge i els flams, especialment el de mató, el de cafè i el de torró.

Per un sopar amb amics, què els portaríeu de la vostra empresa?

Per un sopar amb amics, portaríem un bon mató amb mel i un assortit de tots els nostres flams, i així que cadascú gaudeixi el seu sabor preferit.

I un sopar amb la parella?

Per un sopar amb la parella, triaríem, un pastís de formatge amb gerds.

Us ha afectat molt la crisi del coronavirus?

Una mica, com a tothom. Tot i això, estem molt agraïts amb els clients, ja que tothom s’ha conscienciat molt amb el producte de proximitat. Que de fet, és on poden trobar els nostres productes.

Quines expectatives de futur teniu a l’empresa?

Continuar treballant amb el carinyo que ho fem i estar sempre al costat del petit comerç.

On concentreu les vostres vendes? A Catalunya o també veneu a la resta d’Espanya i estranger?

Som uns elaboradors petits i les nostres vendes són totes a territori català.

Moltes vegades es parla dels formatges francesos com a referència. El nivell dels formatges catalans, actualment, quin és?

Cada vegada hi ha més cultura del formatge al nostre país i per això, cada cop podem trobar més elaboradors amb més qualitat i diversitat d’aquest producte.

Hi ha algun producte que encara no feu però que us agradaria començar a produir?

Sempre apareixen idees noves, però de moment estem centrats en què la gent conegui tot el que actualment fem