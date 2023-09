Amb el lema ‘Al futur s’hi arriba amb bici. T’hi apuntes?’, Ciclistes Urbans d’Igualada ha preparat una sèrie d’activitats pel dissabte 16, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat

Entre el 16 i el 22 de setembre se celebra, cada any, la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM). Diferents ciutats i entitats del país organitzen activitats per sensibilitzar tant els responsables polítics com la ciutadania al voltant d’un nou model de mobilitat i explicant les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe dins les ciutats.

El proper dissabte 16 de setembre, Ciclistes Urbans d’Igualada ha organitzat una sèrie d’activitats per promoure l’ús de la bicicleta i una mobilitat més sostenible. A les 10:30h una bicicletada reivindicativa, amb sortida i arribada des de Cal Font. Es proposa un circuit urbà per a tots els públics, passant també pel futur nou carril bici que comunicarà el sud i nord de la ciutat. A les 11h tallers familiars a Cal Font, es proposen diferents activitats familiars gratuïtes com: dissenya la teva matrícula, fes una xapa, calcula distàncies, prova una bici elèctrica, un espai de contes i llibres i un espai per conèixer Som mobilitat. I a les 11:30h una taula rodona, amb el títol ‘Al futur s’hi arribi amb bici. T’hi apuntes?’, a la Biblioteca Central d’Igualada. Una taula on es debatrà i parlarà sobre el nou model de mobilitat i les conseqüències negatives de l’ús exagerat del cotxe dins les ciutats. Comptarà amb la presencia de Matías Serracant Camps, geògraf, consultor i assessor en temes de mobilitat i territori i exalcalde de Sabadell, Rocco Naya Rodríguez, arquitecte urbanista, especialitzat en urbanització, espai públic i mobilitat sostenible i extècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Haritz Eder Ferrando Lebraud, tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa i cofundador del BACC i BITER (BiciTerrassa Club). La taula estarà moderada per Alfons Recio Raja, geògraf i tècnic en mobilitat i cofundador de Ciclistes Urbans d’Igualada. S’acabarà amb un vermut per a tothom amb la col·laboració de SuperMas.

Ciclistes Urbans d’Igualada, organitza periòdicament bicicletades reivindicatives, ha promogut el BiciBús a la ciutat, tallers i altres activitats sempre amb el mateix objectiu, promoure la mobilitat sostenible i segura a la ciutat. També va presentar un Manifest per la Mobilitat sostenible i segura a Igualada, es pot llegir i signar des de www.ciclistesurbans.org. Es convida a tothom, petits i grans a participar en les activitats proposades pel dissabte 16 de setembre, per reclamar que un altre tipus de ciutat i de mobilitat es possible.