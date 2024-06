L’Ajuntament ampliarà les zones taronja a l’entorn del CAP del passeig i del Mercat de La Masuca

Properament s’ampliarà el nombre de zones taronges en dues ubicacions de la ciutat. La setmana que ve es farà més gran l’àrea de Zona Taronja de l’entorn del Cap Urbà amb 27 noves places, es passarà de 34 a 61 places.

La regidora de l’Ajuntament Carlota Carner ha recordat que aquestes zones taronges “són espais d’aparcament gratuït regulat, que permeten estacionar durant un màxim d’una hora i mitja sense cost, traient un tiquet gratuït. Aquest format d’aparcament garanteix la rotació d’estacionament, especialment en zones més comercials i de serveis i és un format molt ben rebut tant per veïns com per comerciants”. La zona taronja té el mateix horari de funcionament que les zones blaves i per tant, permet estacionar sense límit al migdia i vespre i els festius.

En el cas de l’entorn del CAP Igualada Urbà (el del passeig) “hi tenim una alta activitat comercial i de serveis amb el CAP, la Policia Local, i ara, a més, el nou cap de Pediatria. Per tant, és una zona que ja ara hem notat molta rotació de tiquets. S’ha passat d’una mitjana per mes de 6.800 tiquets, a 7.700 aquest mes de maig”, diu Carner.

Amb aquest augment de zones taronja es pretén agilitzar encara més la rotació d’aparcament per aquelles persones que es dirigeixen a aquesta zona per utilitzar algun d’aquests serveis.

Carner ha avançat, també, que en dues setmanes s’ampliarà també la Zona Taronja de l’entorn del mercat de la Masuca, amb 82 noves places al recinte del Cal Carner. Aquesta, ha explicat la regidora, “És, també, una zona molt demandada d’aparcament i des dels paradistes ens han demanat un increment de l’espai de zones regulades gratuïtes”

Amb l’ampliació d’aquestes places l’Ajuntament d’Igualada potencia la rotació d’aparcaments en zones comercials que requereixen aparcament amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica. La ciutat passarà a tenir 298 places de Zones Taronges gratuïtes, a 407 places.

Per acabar Carner ha destacat que tant la valoració d’usuaris com de comerciants d’aquest tipus d’aparcament és molt positiva i va en creixement. De fet, l’any 2023 a aquestes alçades s’havien tret 37.000 tiquets i aquest any s’arriba ja als 56.000.