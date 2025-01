Les ADF de l’Anoia i l’Ajuntament de Vilanova del Camí porten a Picanya les ajudes recollides per als daminificats de la DANA

Dos mesos després dels aiguats, la normalitat encara sembla llunyana a Picanya, on queda molta feina per fer. La regidora de Cultura de Vilanova del Camí, Carlota Silva, i el regidor d’Esports, David López, van visitar la localitat viatjant en un comboi acompanyant la Federació i l’ADF de La Torre de Claramunt. Els dos representants municipals van mantenir una reunió de treball amb el regidor de Cultura de Picanya, Asdrúbal Ferrer. Tant Silva com López han tornat profundament impressionats, tant per les devastadores conseqüències que han presenciat com per les colpidores històries que han compartit amb ells els veïns.

En aquest municipi, amb un nombre d’habitants similar a Vilanova del Camí -són més d’11.000- les inundacions del passat 29 d’octubre van afectar habitatges, comerços, infraestructures i serveis essencials.

La població s’està recuperant amb dificultats de les pèrdues. Sense dubte, les més difícils són les dels éssers estimats que van perdre la vida a conseqüència dels aiguats, com explica Carlota Silva. “Ens han explicat històries personals impactants” expressa, i per això, malgrat poder contribuir amb ajuda, torna amb una sensació “agredolça”.

La delegació anoienca, una dotzena de persones (comptant els responsables municipals vilanovins) va arribar dilluns a Picanya per repartir els més de dos mil paquets de joguines recollides en una campanya en l’àmbit de Catalunya que ha organitzat i coordinat el Secretariat, les Federacions i les ADF. “Les famílies estaven súper agraïdes”, explica la regidora Carlota Silva, i els infants van viure amb molta il·lusió la festa que els van preparar, amb la visita del Pare Noel i els elfs.

Camió de joguines a Picanya

L’aportació feta des de Vilanova del Camí, un euro per habitant (13.073 €) més la recaptació de l’espectacle de monòlegs de Ayuda en Acción, s’ha dedicat en part a la compra de joguines, però també podrà revertir en altres serveis bàsics. Segons explica Silva, després de parlar amb Asdrúbal Ferrer, regidor de Cultura i amb Josep Almenar, l’alcalde de Picanya, els van explicar que entre les prioritats de l’Ajuntament hi ha el restabliment del servei del casal de la gent gran i el de la llar d’infants.