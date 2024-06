Igualada, amb el Dia Mundial sobre l’abús i el maltractament a la gent gran

El dia 12 de juny el Consell de la Gent Gran de l’Anoia ha impulsat la lectura del manifest en defensa dels drets de la gent gran.

Cada 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, entre els seus objectius, planteja incrementar la consciència pública internacional sobre la violència i l’abús contra les persones grans, a més de promoure la investigació i la formació sobre aquesta qüestió.

El dia 12 de juny el Consell de la Gent Gran de l’Anoia ha impulsat la lectura del manifest en defensa dels drets de la gent gran. L’acte ha anat acompanyat de la cantada de la Coral Cors Units i de totes les persones grans que hi ha volgut participar. Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de la Gent Gran de 2002, el maltractament envers les persones grans es defineix com l’acció única o repetida, o la manca d’una resposta adequada, que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança (OMS, INPEA 2002).

L’abús i el maltractament cap aquest col•lectiu ha de ser una lluita de tota la ciutadania i de les institucions, i per això cal que la prevenció i l’abordatge d’aquest fenomen formi part de l’agenda social i política.

El dia 13 de juny s’ha realitzat la caminada amb el lema #vidaplenaambdrets , dins les caminades saludables organitzades per la regidoria de Salut. A tots els participants se’ls donarà un braçalet i fulletons informatius amb consells per prevenir el maltractament.

El dia 15 de juny la façana de l’ajuntament s’ha il·luminat de color verd per donar visibilitat a la problemàtica que es vol reivindicar.