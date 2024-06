Arribem al 94è Aplec de la Sardana d’Igualada, al qual, com cada any, la Junta de l’Agrupació Sardanista d’Igualada mirarà que quedi lo més reeixit possible.

Doncs sí, aquest diumenge tornarem a sentir el so de la tenora junt amb els altres instruments que composen la cobla, al bell mig del Passeig, tot ballant o escoltant, les 34 sardanes escollides i programades amb molta cura per la nostra expresidenta Sra. Àngels Reig; seran doncs, 17 al matí i 17 a la tarda, interpretades per les tres cobles, que quasi podem dir que són com de casa nostra pels anys que porten venint, concretament, des del 2011. Matí i tarda, Ciutat de Girona; només matí, Maricel de Sitges i Ciutat de Terrassa, només tarda.

En cas de mal temps, tenim la possibilitat de traslladar l’aplec al Pavelló Esportiu de la Mare del Diví Pastor, situat al C. del Sol, xamfrà amb la Bda. de Sant Nicolau.

La portada del programa de l’aplec d’enguany és una obra molt original i futurista del nostre bon amic i expresident, Antoni Valls i Alecha. L’aplec serà presentat aquest any per Ismael Miquel.

Enguany tornarem a tenir com a responsable del dinar a l’empresa de càtering igualadina PB, (paellamóbil), i que de la qual vàrem quedar molt satisfets l’any anterior..

Puntualment es començarà a les 10:30 h. del matí, alternant-se cada dues sardanes les cobles, Ciutat de Girona i Maricel de Sitges la sardana número 15 serà la de conjunt i servirà per acomiadar a la cobla Maricel.

A continuació el dinar de germanor sota l’ombra dels plataners, que ara sí donen goig de veure, això ho deia l’any 2023; aquest any, degut a la sequera, s’han hagut de podar tots els arbres, i per això s’ha demanat a l’Ajuntament si es poden posar uns tendals per així estar protegits del sol, ens han assegurat que sí que tindrem l’ombra necessària; acabat el dinar, es ballarà el tradicional Ball de la Crespella, cedits per les pastisseries Closa i Fidel Serra. Si el temps dona per més, es podrà ballar alguna altra peça. Recordem i recomanem aquí la possibilitat d’apuntar-se al dinar amb antelació, trucant als telèfons, 93 804 16 37 o bé al 618 978 733, recordeu el preu d’enguany que és de només 18 €; d’aquesta forma podrem planificar més bé la distribució de les taules.

Començarem la segona tanda a les 16:30 h. amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Terrassa, la sardana sisena i setena seran de lluïment; mentre ja s’estaran preparant les persones que s’hagin apuntat pel concurs de colles improvisades, que serà la sardana número 9; mentre es reparteixen els premis a les colles, es farà el esperat berenar popular, patrocinat aquest any per les pastisseries Closa, Fidel Serra, Pla i Dolç&Salat; també el forn de pa i pastes Jaume i Vicenç SI. A tots ells moltes gràcies.

La sardana 15, igual que al matí serà la de conjunt i servirà per dir adéu a la cobla Ciutat de Girona. Estem arribant al final de l’aplec, i serà en aquest moment quan es farà el sorteig dels magnífics lots de productes variats, prèvia adquisició, clar, que durant tot el dia es podran obtenir de les tires de la sort. Aquest any tenim a les següents empreses col·laboradores: Bonpreu-Esclat, Supermas, xarcuteria Ibañez i a la fruiteria Carme i Lluís. A totes elles, també, moltes gràcies.

I per acabar donem l’agraïment al molt Il·lustre Ajuntament d’Igualada, en especial a l’àrea de Cultura i Manteniment; també a les empreses: Sumand+, Galtés&Morros assessors; a La Botiga, roba d’home; a Fer Frans i ha tintaprint, que ha imprès el programa d’en-guany.

