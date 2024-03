080 Barcelona Fashion / Rec.0 premien Calamoon, NiaLafoz, Kris Mïkita i Denise com a millors propostes de moda emergent

És la 5a edició en què 080 Barcelona Fashion i el Rec.0 col·laboren, i que premien els millors talents creatius en el marc de la sostenibilitat

Calamoon, NiaLafoz, Kris Mïkita i Denise són les marques guanyadores del concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0 que busca promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Aquest certamen és una col·laboració entre 080 Barcelona Fashion -la plataforma de moda que organitza el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- i el festival Rec.0 amb l’objectiu de donar suport i visibilitat al talent emergent.

Calamoon és la marca de la dissenyadora Elisabet Garcia Alba, que segueix la filosofia Body Neutrality en oferir vestits de bany en talla única, adaptant-se a totes les formes corporals des de XXS fins a XXXL. El teixit reciclat, elàstic i frunzit, evoca la moda dels vuitanta amb un nou enfocament inclusiu i colorit. Confeccionats a Segur de Calafell, personalitzen peces segons necessitats per evitar excessos d’estoc i practiquen l’upcycling per crear noves peces.

Nascuda el 2023 a Mataró, NiaLafoz, és la marca de moda inclusiva dissenyada per a Emma Lafoz Pérez. Les seves peces estan dissenyades per integrar persones amb discapacitat física al sistema de la moda. Per a fer-ho, els seus dissenys compten amb una estructura que facilita el procés de vestir-se i desvestir-se, incloent-hi alternatives innovadores com a botons impresos en 3D.

Kris Mïkita, és la marca fundada per Cristina Cañellas Estrada, especialitzada en el disseny de bosses de mà i accessoris fets de pell seguint un estil modern d’inspiració arquitectònica i minimalista. Destaca per crear dissenys exclusius de luxe, utilitzant la pell com a matèria primera, prioritzant la sostenibilitat i la qualitat.

Denise és el projecte de moda de la dissenyadora Denise Graus Cubeles, que desafia les convencions, oferint peces de roba inspirades en l’expressió de valors i els compromisos personals. Trencant barreres de gènere i edat, les seves col·leccions càpsula de producció limitada promouen el “made-to-order” en línia, reduint el malbaratament. Cada peça, elaborada artesanalment en tallers locals, utilitza l’upcycling per transformar teixits oblidats en peces úniques i sostenibles.

Les quatre marques guanyadores, que s’han donat a conèixer en un acte al Centre d’Artesania de Catalunya, tindran un punt de comercialització i promoció a l’Espai 080 Barcelona Fashion dins del Rec Imperdible, l’espai de marques de moda sostenible del Rec.0, del 8 a l’11 de maig, a Igualada. Al Rec Imperdible s’hi concentraran una vintena de marques que fan producció de proximitat, treballen amb materials respectuosos amb el medi ambient, i desenvolupen una activitat responsable amb l’entorn social, econòmic i territorial.

El jurat del concurs que ha valorat les diferents candidatures l’han format Marta Coca Ortiga, directora del 080 Barcelona Fashion; Marina Iglesias Valls, cofundadora de Recstores; Ari Rovira Lorente, consultora, docent i investigadora en disseny i sostenibilitat, especialitzada en el sector de la moda; Sònia Flotats Álvarez, periodista especialitzada en moda sostenible i circular, sòcia fundadora de Moda Sostenible Barcelona; i Dominika Niczyporuk dissenyadora i creadora de la marca IKA.

Rec.0 | Experimental Stores és un festival de pop-up stores de moda. Combina les vendes d’estocs d’un centenar de marques de moda amb la gastronomia, activitats culturals i música en directe en un escenari industrial únic: el barri del Rec d’Igualada.